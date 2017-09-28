¡®ÅÃ½Ã¡¯ À±¾ÆÁ¤ ¡°ºÎ¸ð´Ôµµ Æò¹üÇÑ »î ±ÇÀ¯¡±...¹«¸í ¹è¿ì»ýÈ° °ßµò 'Àý½ÇÇÔ ¹¶Å¬'

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.28 ¸ñ 14:20
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½ÂÀÎ 2017.09.28  
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À±¾ÆÁ¤Àº 27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀåÅäÅ©¼î­ÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«¸í¿¡ °¡±î¿î ¹è¿ì»ýÈ°À» ÇÏ¸é¼­ °ÞÀº °íÃæÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.

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ÀÌ¾î “È¦·Î ³ë·ÂÇßÁö¸¸ ºÎ¸ð´ÔÀº º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ¸¸é ¾Æ¹«°Íµµ ¾È ÇÏ½Ã´Â ÁÙ ¾ËÁö ¾Ê´À³Ä. Æò¹üÇÑ »îÀ» ±ÇÀ¯ÇÏ±âµµ ÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “±×·± ±ÇÀ¯µé¿¡ ¾î´À ¼ø°£ ÁöÃÄ¹ö·ÈÁö¸¸ ³»°¡ ¼±ÅÃÇß°í °íÁýÀ» ºÎ·Á¼­ ¿Â ±æÀÌ´Ï±ñ Èûµé´Ù´Â ¸»µµ ¸øÇÏ°Ú´õ¶ó. ±×·¡¼­ ‘Æ÷±âÇÏÁö ¸»°í ³¡±îÁö ÇØº¸ÀÚ’¶ó´Â Àý½ÇÇÔÀÌ ´õ »ý°å´ø °Í °°´Ù”°í ¸»ÇØ ¹¶Å¬ÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

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