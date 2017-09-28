¡®ÅÃ½Ã¡¯ À±¾ÆÁ¤ ¡°ºÎ¸ð´Ôµµ Æò¹üÇÑ »î ±ÇÀ¯¡±...¹«¸í ¹è¿ì»ýÈ° °ßµò 'Àý½ÇÇÔ ¹¶Å¬'

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À±¾ÆÁ¤Àº 27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀåÅäÅ©¼îÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«¸í¿¡ °¡±î¿î ¹è¿ì»ýÈ°À» ÇÏ¸é¼ °ÞÀº °íÃæÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
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ÀÌ¿¡ À±¾ÆÁ¤Àº “°Å±â¼ ¿À´Â Èûµç Á¡Àº ¾ø¾ú´Ù”¸ç “‘¾ðÁ¨°¡´Â ¿À°ÚÁö’ ÀÌ·± »ý°¢Àº ÀÖ¾ú´ø °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹°·Ð Á¶±ÞÇÔÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ» ¶§µµ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “´Ù¾çÇÑ Àå¸£°¡ ¾Æ´Ñ °íÁ¤µÈ ¿¬±â¿¡ Á¶±ÞÇß¾úÁö¸¸ °è¼Ó Á¦ À§Ä¡¿¡¼ ¿½ÉÈ÷ ÇÏ´Ù º¸¸é ¾ðÁ¨°¡´Â ±âÈ¸°¡ ¿ÀÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢Çß´Ù”°í ´ã´ãÇÏ°Ô ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ‘ÀÛÇ°ÀÌ ¸¹ÀÌ ÈïÇàÇß´Âµ¥ ºÎ¸ð´ÔÀÇ ±â´ë´Â ¾ø´À³Ä’´Â Áú¹®¿¡´Â “ºÎ¸ð´ÔÀº ¿¬±â È°µ¿À» ¹Ý´ëÇÏ¼Ì´Ù”°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “È¦·Î ³ë·ÂÇßÁö¸¸ ºÎ¸ð´ÔÀº º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ¸¸é ¾Æ¹«°Íµµ ¾È ÇÏ½Ã´Â ÁÙ ¾ËÁö ¾Ê´À³Ä. Æò¹üÇÑ »îÀ» ±ÇÀ¯ÇÏ±âµµ ÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “±×·± ±ÇÀ¯µé¿¡ ¾î´À ¼ø°£ ÁöÃÄ¹ö·ÈÁö¸¸ ³»°¡ ¼±ÅÃÇß°í °íÁýÀ» ºÎ·Á¼ ¿Â ±æÀÌ´Ï±ñ Èûµé´Ù´Â ¸»µµ ¸øÇÏ°Ú´õ¶ó. ±×·¡¼ ‘Æ÷±âÇÏÁö ¸»°í ³¡±îÁö ÇØº¸ÀÚ’¶ó´Â Àý½ÇÇÔÀÌ ´õ »ý°å´ø °Í °°´Ù”°í ¸»ÇØ ¹¶Å¬ÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
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