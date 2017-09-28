10¿ù1ÀÏ ±¹±ºÀÇ³¯ Çà»ç, ³ªÈê ¾Õ´ç±ä ÀÌÀ¯´Â?...¡°Àü·Â¹«±â ÀÏºÎ°ø°³µµ ´«±æ¡±

|
|
|
|¡ã 10¿ù 1ÀÏÀÎ ‘±¹±ºÀÇ³¯’ Çà»ç¸¦ ¿ÃÇØ´Â Ãß¼®¿¬ÈÞ¿Í °ãÃÄ ³ªÈê ¾Õ´ç°Ü ¿¸°´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
10¿ù1ÀÏÀÎ ‘±¹±ºÀÇ³¯’ Çà»ç¸¦ ¿ÃÇØ´Â Ãß¼®¿¬ÈÞ¿Í °ãÃÄ ³ªÈê ¾Õ´ç°Ü °³ÃÖµÈ´Ù.
28ÀÏ °æ±âµµ ÆòÅÃ ÇØ±º2ÇÔ´ë¿¡¼´Â ÇØ±º±âÁö·Î´Â Ã³À½À¸·Î °Ç±¹ Á¦ 69ÁÖ³â ±¹±ºÀÇ³¯ Çà»ç°¡ ¿¸°´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ºÏÇÑÀÇ µµ¹ß À§Çù¿¡ µû¸¥ ¾Èº¸ »óÈ²ÀÓÀ» °í·ÁÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±¹¹æ·Â°ú ´ëºÏ ¾ïÁ¦·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ±â À§ÇØ Àü·«¹«±â ÀÏºÎ°¡ °ø°³µÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹±ºÀÇ À§¿ëÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀûÀÇ µµ¹ß ½Ã ´ÜÈ£ÇÑ ÀÀÂ¡À» ´ÙÁüÇÏ±â À§ÇØ °Ç±º ÃÖÃÊ·Î À°·ÇØ·°ø 3±ºÀÇ ÇÕµ¿ Àü·ÂÀÌ ÃÑ Ãâµ¿ÇÒ ¿¹Á¤¿¡ ÀÖ´Ù.
Çà»ç´Â °£´ÜÇÑ ½ÃÀüÇà»ç¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ºÎ´ë·°³ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÈÆ·Æ÷Àå ¹× Ç¥Ã¢ ¼ö¿©½Ä ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç, ºó¼¾Æ®ºê·Ï½º ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç·É°üÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ö·Î¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ º¸±¹ÈÆÀå ÅëÀÏÀåÀÌ Ä£¼öµÈ´Ù.
ÀÌ¾î À°±º Æ¯Àü»ç 150¸íÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â Áý´Ü°ÇÏ¿Í À°·ÇØ·°ø±º°ú ÇØº´´ë¿ø, ÁÖÇÑ¹Ì±ºÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â ¿¬ÇÕ °í°ø°ÇÏ°¡ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ±¹±ºÀÇ ³¯Àº 1950³â 10¿ù 1ÀÏÀÌ 6·25 ÀüÀï ´ç½Ã ±¹±ºÀÇ ¹Ý°ÝÀ¸·Î 38¼±À» µ¹ÆÄ ÇÑ ³¯À» ±â³äÇØ ÁöÁ¤µÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â Ãß¼® ¿¬ÈÞ¿Í °ãÃÄ ³ªÈê ¾Õ´ç°Ü °³ÃÖÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >