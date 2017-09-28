Â÷ÁÖÇõ, À¾¼Ò ¾È ÅëÇØ¡¦Ûö Â¡¿ª 1³â 6°³¿ù ¿ø½É È®Á¤

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ÀÌ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Â÷ÁÖÇõÀº Áö³ÇØ 10¿ù 30ÀÏ »õº® ¼ú¿¡ ÃëÇÑ Ã¤ ¼¿ï °³²±¸ ÇÑ ÀÌ¸éµµ·Î¿¡¼ ¾Æ¿ìµð Â÷¸¦ ¸ô´Ù°¡ º¸ÇàÀÚ 3¸íÀ» ¹üÆÛ·Î µéÀÌ¹ÞÀº ÇøÀÇ°¡ µå·¯³ª Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù. »ç°í ´ç½Ã Â÷ÁÖÇõÀÇ Ç÷Áß¾ËÄÚ¿Ã³óµµ´Â ¸éÇãÃë¼Ò¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 0.112%¿´´Ù.
Â÷ÁÖÇõÀÌ ³½ »ç°í ÇÇÇØÀÚ Áß 1¸íÀº ¼â°ñ °ñÀý µî 24ÀÏÀÇ Ä¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ »óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ 2¸íÀº °æÃß ¿°ÁÂ µîÀ» Áø´Ü¹Þ¾Ò´Ù.
Áö³ 6¿ù ¿¸° 1½É¿¡¼ Â÷ÁÖÇõÀº Â¡¿ª 1³â 6°³¿ù ¹× 501¸¸¿øÀÇ ÃßÂ¡±ÝÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò°í ÀÌ¿¡ Çü·®ÀÌ ³Ê¹« ³ô´Ù¸ç Ç×¼ÒÇß´Ù.
Â÷ÁÖÇõ ÃøÀº ´Ù¸¥ °ø¹üµéÀÌ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°í ¹Þ¾ÒÀ½¿¡µµ º»ÀÎ¸¸ Â¡¿ªÇüÀ» ¹ÞÀº °Í°ú ¼ö»ç¿¡ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÑ Á¡, ±³Åë»ç°í ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÕÀÇÇÑ Á¡À» ÀÌÀ¯·Î µé¾î Ç×¼ÒÇß´Ù.
Áö³ 22ÀÏ ¿¸° Ç×¼Ò½É µÎ ¹øÂ° °øÆÇ¿¡¼ Â÷ÁÖÇõÀº “10»ì ¶§ ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÀÌÈ¥ÇÏ°í È¦¾Æ¹öÁö ¹Ø¿¡¼ ÀÚ¶ú´Ù. ±º Á¦´ë ÈÄ ¸¶¾à¿¡ ºüÁ³´Ù. ½º½º·Î »ç¶û¹ÞÁö ¸øÇß´Ù´Â »ý°¢¿¡ ¸¶¾à¿¡ ÀÇÁöÇß´Ù. ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”°í À¾¼ÒÇß´Ù.
±×·¯³ª °á±¹ ÀçÆÇºÎÀÇ ÆÇ°áÀº 1½É°ú °°¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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