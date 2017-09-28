¡®ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ¡¯ ÀÌÆÄ´Ï, ÈÞ ÇìÆÛ³Ê¿¡°Ô °è¾à µ¿°Å Á¦ÀÇ¹Þ¾Æ¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ¾×¼ö Á¦¾ÈÇØ¡±

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¼ºÀÎÀâÁö ‘ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ(Playboy)’ÀÇ Ã¢¾÷ÀÚ ÈÞ ÇìÇÁ³Ê°¡ Çâ³â 91¼¼ÀÇ ³ªÀÌ·Î ¼¼»óÀ» ¶°³µ´Ù.
‘ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ’ÀÇ ÃÖ°í Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê Ã¥ÀÓÀÚ(CCO)ÀÌÀÚ ÈÞ ÇìÇÁ³ÊÀÇ ¾ÆµéÀÎ ÄíÆÛ ÇìÇÁ³Ê(26)°¡ “¾Æ¹öÁö°¡ »ç¸ÁÇß´Ù”°í °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ Ãø ¿ª½Ã °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ “¹Ì±¹ÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌÀÇ Ã¢¾÷ÀÚ ÈÞ ÇìÇÁ³Ê°¡ ¿À´Ã »ç¸ÁÇß´Ù”´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ »ç¸Á »ç½ÇÀ» °ø½ÄÈÇß´Ù.
ÈÞ ÇìÇÁ³Ê´Â 1952³â ‘ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ’¸¦ Ã¢°£Çß´Ù. ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ´Â ¿©¼ºÀÇ ´©µå »çÁø°ú ¼º¿¡ ´ëÇÑ ±â»ç¸¦ ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ´Ù·ç¸ç ¼ºÀÎÀâÁöÀÇ ´ë¸í»ç·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇßÀ¸³ª, ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ¿©¼º´ÜÃ¼¿Í ¿©¼ºµé·ÎºÎÅÍ ¿©¼ºÀÇ ÀÎ±ÇÀ» ¹«½ÃÇÏ°í ¿©¼ºÀ» ¼º»óÇ°È ½ÃÅ²´Ù´Â ¸ÍºñÆÇÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ´Â 2016³â 3¿ùÈ£ºÎÅÍ ´©µå¸¦ ½ÆÁö ¾Ê´Â ÀâÁö·Î ´ë´ëÀûÀÎ °³ÆíÀ» °¨ÇàÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÈÞ ÇìÇÁ³ÊÀÇ »ç¸Á ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ °ú°Å ‘ÇÑ±¹ ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ ¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸’¿¡¼ 1À§¸¦ Çß´ø ÀÌÆÄ´Ï°¡ ÈÞ ÇìÇÁ³Ê·ÎºÎÅÍ °è¾à µ¿°Å¸¦ Á¦ÀÇ¹Þ¾Æ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÆÄ´Ï´Â 2006³â 2¿ù ±¹³»¿¡¼ ¿¸° ‘ÇÑ±¹ ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ ¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸’¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ÀÌÈÄ ‘2006 ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ µ¶ÀÏ ¿ùµåÄÅ Æ¯Áý Èº¸’ ÃÔ¿µÀ» À§ÇØ ¹Ì±¹ LA¿¡ ÀÖ´Â ÈÞ ÇìÇÁ³ÊÀÇ ¸Ç¼ÇÀ» Ã£¾Ò´Ù.
´ç½Ã ÀÌÆÄ´Ï´Â ÈÞ ÇìÇÁ³Ê·ÎºÎÅÍ 3³â°£ ÇÃ·¹ÀÌº¸ÀÌ ÀúÅÃ¿¡¼ ÀÚ½Å°ú ÇÔ²² »ì¸é ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ ¾×¼öÀÇ Çö±Ý°ú Çö¹°À» Á¦°øÇÏ°Ú´Ù´Â Á¦¾ÈÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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