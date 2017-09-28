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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.28 ¸ñ 18:29
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·Ôµ¥¸é¼¼Á¡°ú ÀÎÃµ°øÇ× ÀÔÀåÂ÷ È®ÀÎ¡¦ ¡°»çµå·Î ¸ÅÃâ ±Þ°¨ vs ¸ÅÃâ ¿ÀÈ÷·Á Áõ°¡¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.28  
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¡ã ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç°¡ ¿À´Â 29ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 9ÀÏ±îÁö 11ÀÏ°£ ÀÎÃµ°øÇ×À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀÌ¿ë°´ÀÌ 195¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇÑ °¡¿îµ¥ 28ÀÏ °øÇ×°ø»ç¿Í ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡ ÃøÀÌ ÀÓ´ë·á Çù»óÀ» À§ÇØ ¸ð¿´´Ù°¡ ÀÔÀåÂ÷¸¸ È®ÀÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç´Â ¿À´Â 29ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 9ÀÏ±îÁö 11ÀÏ°£ ÀÎÃµ°øÇ×À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ÀÌ¿ë°´ÀÌ 195¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇß´Ù. ÇÏ·ç Æò±Õ ÀÌ¿ë°´ ¿¹ÃøÄ¡´Â ¾à 17¸¸ 7600¸íÀÌ´Ù. ÀÌ´Â Áö³­ÇØº¸´Ù 10.3% Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡ÀÌ´Ù.

Ãâ¹ß ¿©°´Àº ¿À´Â 30ÀÏ(10¸¸4Ãµ¿© ¸í), µµÂø ¿©°´Àº 10¿ù 7ÀÏ(10¸¸8Ãµ¿© ¸í)ÀÌ °¡Àå ¸¹À» °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøÇß´Ù.

ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç´Â ¿¬ÈÞ ±â°£µ¿¾È ¾ÈÀüÇÏ°í ¿øÈ°ÇÑ °øÇ× ¿î¿µÀ» À§ÇØ Æ¯º°±Ù¹« Ã¼Á¦¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù.

ÁÖÂ÷³­ ÇØ¼Ò¸¦ À§ÇØ ÀÓ½ÃÁÖÂ÷Àå 7Ãµ543¸é µî ÃÑ 2¸¸9Ãµ689¸éÀÇ ÁÖÂ÷°ø°£À» È®º¸ÇØ ¿î¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶Ç Ãâ±¹ ¿©°´ÀÌ ¸ô¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â 29ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 3ÀÏ±îÁö´Â 5¹ø Ãâ±¹ÀåÀ» 30ºÐ ¾Õ´ç°Ü ¿ÀÀü 6½ÃºÎÅÍ ¿î¿µÇÑ´Ù.

ÇÑÆí Ãß¼® ¿¬ÈÞ µ¿¾È ÀÌ¿ë°´ÀÌ ¸ô¸®¸é ¸é¼¼Á¡ ¾÷°è ¿ª½Ã ´Ù½Ã È°±â¸¦ ¶é °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ´Â °¡¿îµ¥ 28ÀÏ ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡°ú ÀÎÃµ°øÇ×°ø»ç´Â ¸é¼¼Á¡ ÀÓ´ë·á ÀÎÇÏ ¹®Á¦¸¦ ³õ°í Çù»ó Å×ÀÌºí¿¡ ¾É¾Ò´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ³¯ Çù»óÀº ¾çÃøÀÌ ¼­·ÎÀÇ ÀÔÀåÀ» µè°í ÀÔÀåÂ÷ÀÌ¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â Á¤µµ¿¡¼­ ³¡³­ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

·Ôµ¥¸é¼¼Á¡ °ü°èÀÚ´Â “Ã¹ ¸¸³²ÀÌ¾ú´ø ¸¸Å­ ÀÓ´ë·á ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³ª´³À¸¸ç ÀÌ¸¦ °ËÅäÇØ Ãß¼® ¿¬ÈÞ ÈÄ ´Ù½Ã ¸¸³ª±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø Çù»óÀº ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡ ÃøÀÌ »çµå(THADD‧°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) »çÅÂ ¿©ÆÄ·Î ¸ÅÃâÀÌ ±Þ°¨Çß´Ù¸ç ÀÓ´ë·á Á¶Á¤ Çù»óÀ» ¿äÃ»ÇÏ¸ç ¿­¸®°Ô µÆ´Ù.

·Ôµ¥¸é¼¼Á¡Àº ÃÖ¼Òº¸Àå¾×ÀÌ ¾Æ´Ñ Ç°¸ñº° ¿µ¾÷·áÀ²¿¡ µû¶ó ±Ý¾×À» Ã¥Á¤ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÓ´ë·á ±¸Á¶¸¦ º¯°æÇØ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇßÀ¸³ª ÀÎÃµ°øÇ×°ø»ç ÃøÀº ÀÌ¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

·Ôµ¥¸é¼¼Á¡ÀÇ »çµå »çÅÂ¿¡ µû¸¥ ¸ÅÃâ ±Þ°¨¿¡ ´ëÇØ °ø»ç ÃøÀº “Áß±¹ÀÇ ‘»çµå º¸º¹’¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¸é¼¼Á¡ ¸ÅÃâÀº ¿ÀÈ÷·Á ´Ã¾î³µ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ¸é¼¼Á¡ ¸ÅÃâÀº »çµå º¸º¹ÀÌ ½ÃÀÛµÈ 3¿ù°ú 4¿ù¿¡´Â ÁÖÃãÇßÀ¸³ª 5¿ùºÎÅÍ ´Ù½Ã 4°³¿ù ¿¬¼Ó Áõ°¡¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ 8¿ù ±¹³» ¸é¼¼Á¡ ¸ÅÃâÀº 11¾ï 7904¸¸ ´Þ·¯·Î, Àü¿ù 9¾ï 8255¸¸ ´Þ·¯º¸´Ù ¾à 20%³ª Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

¹Ý¸é ·Ôµ¥¸é¼¼Á¡Àº Áö³­ 2ºÐ±â 298¾ï¿ø ÀûÀÚ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¸é¼¼Á¡ ÃøÀº Áß±¹ÀÎ º¸µû¸®»óÀÇ ´ë·® ¸ÅÀÔÀ¸·Î ¸ÅÃâÀÌ Áõ°¡ÇßÁö¸¸, ¸ÅÃâ À¯Áö¸¦ À§ÇÑ ´ë´ëÀûÀÎ ÇÒÀÎ µîÀ¸·Î ¼öÀÍ¼ºÀº ¾ÇÈ­µÆ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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