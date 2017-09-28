¡°ÀûÆóÃ»»ê ±¹ÀÍÇØÄ£´Ù¡± ÀÌ¸í¹Ú, Àú°Ý ÁÖÁø¿ì ¡°°Ç°­ÇÏ°Ô Å×´Ï½ºÄ¥¶§ °¨¿Áº¸³»¾ß¡±

|
|
|
|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ Çö Á¤ºÎÀÇ ÀüÀÓÁ¤±Ç ÀûÆóÃ»»ê¿¡ °üÇØ ¼Ò½Å ¹ß¾ðÀ» ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÁÖÁø¿ì ±âÀÚÀÇ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÇâÇÑ ÀÏÄ§µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÁÖÁø¿ì SNS Ä¸Ã³.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ Çö Á¤ºÎÀÇ ÀüÀÓÁ¤±Ç ÀûÆóÃ»»ê¿¡ °üÇØ ¼Ò½Å ¹ß¾ðÀ» ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÁÖÁø¿ì ±âÀÚÀÇ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÇâÇÑ ÀÏÄ§µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÁÖÁø¿ì ±âÀÚ´Â 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ¸í¹ÚÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù”¸ç “ÀÏÈçÀÏ°ö ÀÌ¸í¹ÚÀÌ °Ç°ÇÏ°Ô Å×´Ï½ºÄ¥ ¶§ °¨¿Á¿¡ º¸³»¾ß ÇÕ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¹Ù·Î Áö±ÝÀÌ ¾Æ´Ï¸é ¿µ¿µ ÀÌ¸í¹ÚÀ» ¸ø ÀâÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù”¸ç “ÀÌ¸í¹Ú ¹«»ó±Þ½Ä ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¿ì¸® ¼¼±Ý, ³» µ· Ã£´Â ÀÏÀÌ±âµµ ÇÕ´Ï´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÁÖ ±âÀÚÀÇ ±ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¹° µé¾î¿Ã¶§ ³ë Àú¾î¾ßÁö¿ä” “Å×´Ï½º·Î ÈïÇÑÀÚ Å×´Ï½º·Î ¸ÁÇÏ¸®¶ó” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀº 28ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÀûÆóÃ»»êÀº ÅðÇàÀû ½ÃµµÀÌ°í ±¹ÀÍÀ» ÇØÃÄ ¼º°øÀ» ¸øÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >