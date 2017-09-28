¸±¸®¾È ÀÎÃ¼¹«ÇØ °á°ú¿¡ ¼ÒºñÀÚµé ¾î¸®µÕÀý¡¦¡°´©±¸ ¸»ÀÌ ¸Â¾Æ?¡±

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ÀÌ¿µ±Ô »ý¸®´ë¾ÈÀü°ËÁõÀ§¿øÈ¸ ºÎÀ§¿øÀåÀº 28ÀÏ Ãæº¹ ¿À¼Û º»ºÎ¿¡¼ »ý¸®´ë ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°(VOCs) 1Â÷ Àü¼öÁ¶»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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½Ä¾àÃ³´Â Áö³ 8¿ù ‘¸±¸®¾È’À» Æ÷ÇÔÇØ »ý¸®´ë À§ÇØ¼º ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁöÀÚ 2014³â ÀÌÈÄ ±¹³»¿¡¼ »ý»êµÇ°Å³ª ¼öÀÔ ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÁ÷±¸¸¦ ÅëÇØ µé¾î¿Â »ý¸®´ë(496°³)¿Í ÆÒÆ¼¶óÀÌ³Ê(170°³) µî 666°³ Á¦Ç°À» ´ë»óÀ¸·Î Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
ÇÑÆí °¡Àå Å« ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ‘¸±¸®¾È’ »ý¸®´ëÀÇ Á¦Á¶»çÀÎ ±ú²ýÇÑ³ª¶ó ÃøÀº 28ÀÏ ¿ÀÈÄ È¯ºÒ ¿äÃ»À» ÇÑ °í°´µé¿¡°Ô ÀüÃ¼ ¹®ÀÚ¸¦ ¹ß¼ÛÇØ ½Ä¾àÃ³ÀÇ °Ë»ç °á°ú¸¦ ÀüÇß´Ù.
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