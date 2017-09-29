¡®20¼¼±â ¼Ò³â¼Ò³à¡¯ ±èÁö¼®, ·ùÇö°æ¡¤ÇÑ¿¹½½¡¤ÀÌ»óÈñ¿Í ¡®³·¼ú °í¹é¡¯...¡°³×½Ã¹ÝºÎÅÍ ¼ú, Ä£ÇØÁ³´Ù¡±

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ÇÑÆí ³»´Þ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC ‘20¼¼±â ¼Ò³â¼Ò³à’´Â ½ÃÀýºÎÅÍ ÇÑ µ¿³×¿¡¼ ÀÚ¶ó¿Â 35¼¼ ¿©ÀÚ ‘ºÀ°íÆÄ 3ÀÎ¹æ’ÀÇ ¼Å÷ »ç¶û°ú ¿ìÁ¤À» ±×¸°´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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