³ëº§¹®ÇÐ»ó °¡Áî¿À ÀÌ½Ã±¸·Î ¼ö»ó¡¦¡°¿ì¸®³ª¶óµµ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ»±î?¡± ºÎ·¯¿î ¹ÝÀÀ ÀÕµû¶ó

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|¡ã ¿ÃÇØ ³ëº§¹®ÇÐ»óÀÇ ¿µ¿¹´Â ÀÏº»°è ¿µ±¹ ÀÛ°¡ °¡Áî¿À ÀÌ½Ã±¸·Î(63)¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿ÃÇØ ³ëº§¹®ÇÐ»óÀÇ ¿µ¿¹´Â ÀÏº»°è ¿µ±¹ ÀÛ°¡ °¡Áî¿À ÀÌ½Ã±¸·Î(63)¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.
½º¿þµ§ ¿Õ¸³°úÇÐ¿ø ³ëº§À§¿øÈ¸´Â ÀÌ½Ã±¸·Î¸¦ ¼ö»óÀÚ·Î ¼±Á¤ÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “À§´ëÇÑ Á¤¼Àû ÈûÀ» °¡Áø ¼Ò¼³µéÀ» ÅëÇØ, ¼¼°è¿Í ´ê¾ÆÀÖ´Ù´Â ¿ì¸®ÀÇ È¯»ó ¹ØÀÇ ½É¿¬À» µå·¯³Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ½Ã±¸·Î´Â Ã¹ ¼Ò¼³ ‘Ã¢¹éÇÑ ¾ð´ö Ç³°æ(A pale view of hills)’À» ÅëÇØ ¹®´Ü¿¡ µ¥ºßÇß´Ù. ‘Ã¢¹éÇÑ ¾ð´ö Ç³°æ’Àº ÀüÀï°ú ¿øÆø ÈÄ ÀÏº»ÀÇ È²·®ÇÑ Ç³°æÀ» ÀÌ½Ã±¸·Î Æ¯À¯ÀÇ ÀýÁ¦µÈ °¨¼ºÀ¸·Î ±×¸° ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ÀÌÈÄ ÀÌ½Ã±¸·Î´Â 1989³â ¹ßÇ¥ÇÑ ‘³²¾ÆÀÖ´Â ³ª³¯(The remains of the days)’·Î ºÎÄ¿ »óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
‘³²¾ÆÀÖ´Â ³ª³¯’Àº 1930³â´ë ¿µ±¹ÀÇ °Ýµ¿±â¸¦ ½ºÆ¼ºì½¼ÀÇ ½Ã¼±°ú ÀÎ»ýÀ» ÅëÇØ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô ¹¦»çÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. 1993³â¿¡´Â ¿µÈÈ µÇ¾î ¾È¼Ò´Ï È©Å²½º¿Í ¿¡¸¶ Åè½¼ÀÌ ÁÖ¿¬À» ¸Ã±âµµ Çß´Ù.
ÀÎ°£°ú ¹®¸í¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀ» Æ¯À¯ÀÇ ¹®Ã¼·Î ³ì¿©³½ ÀÛÇ°À¸·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÀÌ½Ã±¸·Î´Â 1995³â ´ë¿µÁ¦±¹ ÈÆÀåÀ», 1998³â¿¡´Â ÇÁ¶û½º ¹®¿¹ÈÆÀåÀ» ¹ÞÀº °ÉÃâÇÑ ÀÛ°¡ÀÌ´Ù.
³ëº§ ¹®ÇÐ»ó ¼ö»óÀÚ ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ ÀÌ½Ã±¸·Î´Â ÇöÁö ¾ð·Ð°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “(¼ö»ó ¼Ò½ÄÀ» µè°í´Â) °ÅÁþ¸»ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇØ °¡Â¥´º½ºÀÇ Èñ»ýÀÚ°¡ µÆ´Ù°í ÀÇ½ÉÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ÀÌ½Ã±¸·Î´Â “³ëº§ ¹®ÇÐ»ó ¼ö»óÀº ±²ÀåÇÑ ¿µ±¤ÀÌ´Ù. ³»°¡ À§´ëÇÑ ÀÛ°¡µéÀÌ °É¾î¿Â ±æÀ» µû¸¥´Ù´Â ¶æÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ°í, ±×°ÍÀº ¾ÆÁÖ ¸ÚÁø Âù»ç´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ½Ã±¸·ÎÀÇ ¼ö»ó ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÇØ¿Ü »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±¹³»¿¡¼µµ ¼ö»óÀ» ÃàÇÏÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®µéÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ±×µ¿¾È ³ëº§¹®ÇÐ»óÀÇ ±¹³» ¼ö»óÀÚ°¡ ³ª¿À±â¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´ø ³×Æ¼ÁðµéÀº “ºÎ·´´Ù. ¾ðÁ¨°¡ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼µµ ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÛ°¡µéÀÌ ³ëº§ ¹®ÇÐ»óÀ» ¹Þ°ÚÁö?”, “ÃÖ±Ù ÇÑ° ÀÛ°¡´ÔÀÌ ¸»¶óÆÄ¸£Å× ¹®ÇÐ»ó ¹ÞÀ¸¼Ì´øµ¥ ³ªÁß¿¡ ³ëº§¹®ÇÐ»ó±îÁö ¹ÞÀ¸½Ã±æ ºó´Ù”, “¿ì¸®³ª¶ó ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÛ°¡´ÔµéÀÇ ÀÛÇ°ÀÌ ÇØ¿Ü¿¡µµ ¸¹ÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é ÁÁ°ÚÀ½”, “ÀÌ½Ã±¸·Î ¼ö»óÀº ´ç¿¬ÇÏÁö¸¸ ºÎ·´±ä ÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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