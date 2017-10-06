2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ³²¹Ì ÃÖÁ¾¿¹¼±, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª 6À§·Î Ãß¶ô¡¦48³â ¸¸ÀÇ Å»¶ô À§±â

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|¡ã ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â 6ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ºÎ¿¡³ë½º ¾ÆÀÌ·¹½º ¶ó º½º¸³×¶ó °æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ¡®2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ³²¹Ì ÃÖÁ¾¿¹¼±¡¯ 17Â÷Àü Æä·ç¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼ 0-0À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª°¡ Ãß¶ôÇß´Ù.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â 6ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¿ÀÀü 8½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ºÎ¿¡³ë½º ¾ÆÀÌ·¹½º ¶ó º½º¸³×¶ó °æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ‘2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ³²¹Ì ÃÖÁ¾¿¹¼±’ 17Â÷Àü Æä·ç¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼ 0-0À¸·Î ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
½Â¸®°¡ Àý½ÇÇß´ø ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª·Î¼´Â ¾Æ½¬¿î °æ±â¿´´Ù.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â ÀÌ³¯ °æ±â¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 4°æ±â(3¹« 1ÆÐ) ¿¬¼Ó ÆÐ¹è¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç 6½Â 7¹« 4ÆÐ ½ÂÁ¡ 25Á¡À» ±â·ÏÇÏ¸ç ¼øÀ§°¡ 6À§·Î Ãß¶ôÇß´Ù. ÀÌ³¯ °°Àº ½Ã°¢¿¡ Ä¡·¯Áø Ä¥·¹¿Í ¿¡Äâµµ¸£ÀÇ °æ±â¿¡¼ Ä¥·¹°¡ ¿¡Äâµµ¸£¸¦ ²ª°í ½ÂÁ¡ 27Á¡À» ±â·ÏÇÑ °á°úÀÌ´Ù.
³²¹Ì ¿¹¼±ÀüÀÇ °æ¿ì 4À§±îÁö º»¼± ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÇ¸ç 5À§´Â ´ë·ú°£ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¸¦ Ä¡·¯¾ß º»¼±Çà ÁøÃâ ¿©ºÎ°¡ °¡·ÁÁø´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³¯ °æ±â·Î ÀÎÇØ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â ¼øÀ§°¡ 6À§·Î Ãß¶ôÇÏ¸ç ´ë·ú°£ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁÁ¶Â÷ Ä¡¸¦ ¼ö ¾ø´Â »óÈ²¿¡ ³õ¿´´Ù.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â º»¼± ÁøÃâÀ» À§ÇØ¼± ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ ½Â¸®°¡ Àý½ÇÇÑ »óÈ²ÀÌÁö¸¸ °æ±â´Â ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ªÀÇ ¸¶À½¸¸Å µû¶óÁÖÁö ¸øÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ªÀÇ È£¸£Çì »ïÆÄ¿Ã¸® °¨µ¶Àº °ø°ÝÁø¿¡ º¯È¸¦ Áá´Ù. Áö³ 9¿ùºÎÅÍ ¿¹¼± 2¿¬Àü ¼±¹ß ÃâÀüÇß´ø ÀÌÄ«¸£µð¿Í ÆÄ¿ï·Î µð¹ß¶ó¸¦ ¸ðµÎ ¼±¹ßÁø¿¡¼ Á¦¿ÜÇÏ°í º¸Ä« ÁÖ´Ï¾î½º ¼Ò¼ÓÀÇ º£³×µ¥Åä¿Í ¾ÆÆ²¶õÅ¸ÀÇ ¾Ë·¹ÇÑµå·Î °í¸Þ½º¸¦ ÅõÀÔÇß´Ù.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â °æ±â Àü¹ÝºÎÅÍ ¸Þ½Ã¸¦ ¼±µÎ·Î ²÷ÀÓ¾øÀÌ °ø°ÝÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù. º¼ Á¡À¯À²µµ ÀÏ¹æÀûÀÏ Á¤µµ¿´À¸³ª Æä·çÀÇ ¹æ¾î°¡ ´Ü´ÜÇß´Ù.
Æ¯È÷ Æä·ç °ñÅ°ÆÛÀÇ °¥¸®½ºÀÇ ¼±¹æÀº ¸Å¿ì ¶Ù¾î³µ´Ù. Àü¹Ý 33ºÐ °í¸Þ½º¿Í º£³×µ¥ÅäÀÇ ¿¬¼Ó ½´ÆÃÀ» Æä·çÀÇ °ñÅ°ÆÛ°¡ ¿¬ÀÌ¾î ¸·¾Æ³ÂÀ¸¸ç, Àü¹Ý 37ºÐ ¸Þ½Ã°¡ Æä·çÀÇ °ñ¹® ¾Õ¿¡¼ ¼öºñÁøÀº Á¦Ä¡°í Æä³ÎÆ¼ ¹Ú½º±îÁö ¿Ã¶ó¿Í ¿Þ¹ß ½¸ÆÃÀ» ½ÃµµÇßÀ¸³ª ÀÌ ¿ª½Ãµµ Æä·ç °ñÅ°ÆÛÀÇ ¼±¹æ¿¡ ¸·Çû´Ù.
¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â ÈÄ¹Ý ½ÃÀÛ°ú µ¿½Ã¿¡ µð ¸¶¸®¾Æ ´ë½Å ¸®°í´Ï¸¦ ±³Ã¼ ÅõÀÔÇØ °ø°Ý·ÂÀ» ³ô¿´´Ù. ÀÌ¿¡ Áú¼¼¶ó Æä·ç ¿ª½Ã ÈÄ¹Ý 7ºÐ Æä³Ä¸¦ »©°í Ä«¸£Å¸°Ô³ª¸¦ ÅõÀÔÇßÀ¸¸ç ÀÌÈÄ¿¡µµ ±³Ã¼±ÇÀ» ´Ù ½á¹ö¸° ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª¿Í ´Þ¸® °è¼ÓÇØ¼ ¼±¼ö¸¦ ±³Ã¼ÇÏ¸ç ¼±¼öµéÀÇ Ã¼·Â ¾È¹è¸¦ ²ÒÇß´Ù.
ÈÄ¹Ý 12ºÐ ¸Þ½ÃÀÇ ÆÐ½º¸¦ ¹ÞÀº °í¸Þ½º°¡ ½´ÆÃÀ» ³¯·ÈÀ¸³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ Æä·ç °ñÅ°ÆÛ °¥¸®½ºÀÇ ¼±¹æÀÌ ´ë´ÜÇß´Ù.
ÈÄ¹Ý¿¡ µé¾î¼µµ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â °è¼ÓÇØ¼ ¸Í°øÀ» ÀÌ¾î°¬À¸³ª °á±¹ °ñÀº ³ª¿ÀÁö ¸øÇß´Ù.
ÇÑÆí ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª´Â Áö³ 1970³â ¸ß½ÃÄÚ ¿ùµåÄÅ ¿¹¼± Å»¶ô ÀÌÈÄ 48³â ¸¸¿¡ º»¼± ÁøÃâ Å»¶ô À§±â¿¡ ³õ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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