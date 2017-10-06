ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ, ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å ½ÃÀÛ¡¦ÇöÀåÆÇ¸Åµµ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.6 ±Ý 14:24
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½ÂÀÎ 2017.10.06  
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KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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