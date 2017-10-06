ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ, ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å ½ÃÀÛ¡¦ÇöÀåÆÇ¸Åµµ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤

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KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
¿Â¶óÀÎ Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ½Ç½ÃµÈ´Ù.
2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 1‧2Â÷Àü ·Ôµ¥¿Í NCÀÇ °æ±â´Â ¿À´Â 8ÀÏ°ú 9ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ºÎ»ê »çÁ÷±¸Àå¿¡¼ ¿¸°´Ù. ÀÌ¾î¼ 3‧4Â÷ÀüÀº ¸¶»ê±¸Àå¿¡¼ 11°ú 12ÀÏ¿¡ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÔÀå±ÇÀº Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÀÔÀå±Ç ´Üµ¶ ÆÇ¸Å»çÀÎ ÀÎÅÍÆÄÅ©¸¦ ÅëÇØ ¿¹¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÎÅÍÆÄÅ©¸¦ ÅëÇØ 1ÀÎ´ç ÃÖ´ë 4¸Å±îÁö Æ¼ÄÏÀ» ¿¹¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
KBO´Â “ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±ÇÀº ¿¹¸Å·Î Àü·®ÀÌ ¸ÅÁøµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿¹¸ÅÇ¥ Áß Ãë¼ÒºÐÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ´çÀÏ °æ±â ½ÃÀÛ 2½Ã°£ ÀüºÎÅÍ ÇöÀåÆÇ¸Å¸¦ ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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