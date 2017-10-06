2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã

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|¡ã KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ÇÁ·Î¾ß±¸ÀÇ ÀÎ±â¸¦ º¸¿©ÁÖµí ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ºÒ°ú ¸î ºÐ¸¸¿¡ ÁÂ¼® ¸ÅÁø Çà·ÉÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ Ä¸Ã³.
KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
¿Â¶óÀÎ Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³¯ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±ÇÀº ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ºÒ°ú ¸î ºÐ ¸¸¿¡ Àü¼®ÀÌ ¸ÅÁøµÇ¸ç ±¹³» ¾ß±¸ÀÇ ÀÎ±â¸¦ ½Ç°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô Çß´Ù.
2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 1‧2Â÷Àü ·Ôµ¥¿Í NCÀÇ °æ±â´Â ¿À´Â 8ÀÏ°ú 9ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ºÎ»ê »çÁ÷±¸Àå¿¡¼ ¿¸°´Ù. ÀÌ¾î¼ 3‧4Â÷ÀüÀº ¸¶»ê±¸Àå¿¡¼ 11°ú 12ÀÏ¿¡ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
KBO´Â “ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±ÇÀº ¿¹¸Å·Î Àü·®ÀÌ ¸ÅÁøµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿¹¸ÅÇ¥ Áß Ãë¼ÒºÐÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ´çÀÏ °æ±â ½ÃÀÛ 2½Ã°£ ÀüºÎÅÍ ÇöÀåÆÇ¸Å¸¦ ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ¹ÌÃ³ ¿¹¸Å¸¦ ÇÏÁö ¸øÇÑ ¾ß±¸ÆÒµéÀº Æ¼ÄÏº£ÀÌ¿Í °°Àº Æ¼ÄÏ °Å·¡ »çÀÌÆ®·Î ¸ô·Áµé°í ÀÖ´Ù.
Æ¼ÄÏº£ÀÌ´Â 1Â÷ÀûÀ¸·Î ¿¹¸Å°¡ ¿Ï·áµÈ Æ¼ÄÏÀÇ 2Â÷ ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ±¸¸ÅÀÚ¸¦ ¿¬°áÇØÁÖ´Â »çÀÌÆ®ÀÌ´Ù. Æ¼ÄÏº£ÀÌ ÀÚÃ¼´Â ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ±¸¸ÅÀÚ¸¦ ¿¬°áÇØÁÖ´Â Àå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ »Ó °Å·¡¿¡ °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ Ç¥°¡ ¿ø°¡¿¡ ºñÇØ ÅÍ¹«´Ï ¾øÀÌ ºñ½Î°Ô ÆÈ¸®´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.
½ÇÁ¦·Î ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄºÎÅÍ Æ¼ÄÏº£ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿ª½Ã °Å·¡°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç °¡Àå ºñ½Î°Ô ±Ý¾×ÀÌ Ã¥Á¤µÈ Æ¼ÄÏÀº 22¸¸¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¿ø°¡ÀÎ 7¸¸¿øÀÇ 3¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â °¡°ÝÀÌ´Ù.
KBOÃøÀº Æ÷½ºÆ®½ÃÁð Æ¼ÄÏÀÇ ºÒ¹ýÀû °Å·¡ ¹æÁö¸¦ À§ÇØ °ø½Ä ¾îÇÃÀÎ resale ¾îÇÃÀ» Ãâ½ÃÇß´Ù. KBO´Â “Æ÷½ºÆ®½ÃÁð Æ¼ÄÏÀÇ ÀçÆÇ¸Å´Â KBO°¡ Çã°¡ÇÑ °ø½Ä resale ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼¸¸ ÆÇ¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù”¸ç “resale ÆÇ¸ÅÃ³ ¿ÜÀÇ Ã¤³Î¿¡¼ ÆÇ¸Å ½Ã, ¿¹¸ÅµÈ Æ¼ÄÏÀÌ °Á¦ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
resale ÆÇ¸ÅÃ³¸¦ ÅëÇÑ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å¿Í ±¸¸Å´Â º»Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å ´ÙÀ½³¯ÀÎ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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