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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.6 ±Ý 18:07
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2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ÇÁ·Î¾ß±¸ÀÇ ÀÎ±â¸¦ º¸¿©ÁÖµí ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ºÒ°ú ¸î ºÐ¸¸¿¡ ÁÂ¼® ¸ÅÁø Çà·ÉÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ Ä¸Ã³.

 

KBO Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

¿Â¶óÀÎ Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ 2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³¯ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±ÇÀº ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ºÒ°ú ¸î ºÐ ¸¸¿¡ Àü¼®ÀÌ ¸ÅÁøµÇ¸ç ±¹³» ¾ß±¸ÀÇ ÀÎ±â¸¦ ½Ç°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô Çß´Ù.

2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ 1‧2Â÷Àü ·Ôµ¥¿Í NCÀÇ °æ±â´Â ¿À´Â 8ÀÏ°ú 9ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ºÎ»ê »çÁ÷±¸Àå¿¡¼­ ¿­¸°´Ù. ÀÌ¾î¼­ 3‧4Â÷ÀüÀº ¸¶»ê±¸Àå¿¡¼­ 11°ú 12ÀÏ¿¡ ¿­¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

KBO´Â “ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±ÇÀº ¿¹¸Å·Î Àü·®ÀÌ ¸ÅÁøµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿¹¸ÅÇ¥ Áß Ãë¼ÒºÐÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ´çÀÏ °æ±â ½ÃÀÛ 2½Ã°£ ÀüºÎÅÍ ÇöÀåÆÇ¸Å¸¦ ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ¹ÌÃ³ ¿¹¸Å¸¦ ÇÏÁö ¸øÇÑ ¾ß±¸ÆÒµéÀº Æ¼ÄÏº£ÀÌ¿Í °°Àº Æ¼ÄÏ °Å·¡ »çÀÌÆ®·Î ¸ô·Áµé°í ÀÖ´Ù.

Æ¼ÄÏº£ÀÌ´Â 1Â÷ÀûÀ¸·Î ¿¹¸Å°¡ ¿Ï·áµÈ Æ¼ÄÏÀÇ 2Â÷ ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ±¸¸ÅÀÚ¸¦ ¿¬°áÇØÁÖ´Â »çÀÌÆ®ÀÌ´Ù. Æ¼ÄÏº£ÀÌ ÀÚÃ¼´Â ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í ±¸¸ÅÀÚ¸¦ ¿¬°áÇØÁÖ´Â Àå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ »Ó °Å·¡¿¡ °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ Ç¥°¡ ¿ø°¡¿¡ ºñÇØ ÅÍ¹«´Ï ¾øÀÌ ºñ½Î°Ô ÆÈ¸®´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.

½ÇÁ¦·Î ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄºÎÅÍ Æ¼ÄÏº£ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿ª½Ã °Å·¡°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç °¡Àå ºñ½Î°Ô ±Ý¾×ÀÌ Ã¥Á¤µÈ Æ¼ÄÏÀº 22¸¸¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¿ø°¡ÀÎ 7¸¸¿øÀÇ 3¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â °¡°ÝÀÌ´Ù.

KBOÃøÀº Æ÷½ºÆ®½ÃÁð Æ¼ÄÏÀÇ ºÒ¹ýÀû °Å·¡ ¹æÁö¸¦ À§ÇØ °ø½Ä ¾îÇÃÀÎ resale ¾îÇÃÀ» Ãâ½ÃÇß´Ù. KBO´Â “Æ÷½ºÆ®½ÃÁð Æ¼ÄÏÀÇ ÀçÆÇ¸Å´Â KBO°¡ Çã°¡ÇÑ °ø½Ä resale ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼­¸¸ ÆÇ¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù”¸ç “resale ÆÇ¸ÅÃ³ ¿ÜÀÇ Ã¤³Î¿¡¼­ ÆÇ¸Å ½Ã, ¿¹¸ÅµÈ Æ¼ÄÏÀÌ °­Á¦ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

resale ÆÇ¸ÅÃ³¸¦ ÅëÇÑ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å¿Í ±¸¸Å´Â º»Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å ´ÙÀ½³¯ÀÎ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • 2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
  • ¾ÆÀÌÆù8 vs °¶·°½Ãs8, ¹Í¼­±â¿¡ °¥°í ¼Ò±Ý¹°¿¡ ´ã±×°í¡¦º°³­ ½ÇÇè ¿µ»óµé È­Á¦
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  • 2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ ³²¹Ì ÃÖÁ¾¿¹¼±, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª 6À§·Î Ãß¶ô¡¦48³â ¸¸ÀÇ Å»¶ô À§±â
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    2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
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    ¾ÆÀÌÆù8 vs °¶·°½Ãs8, ¹Í¼­±â¿¡ °¥°í ¼Ò±Ý¹°¿¡ ´ã±×°í¡¦º°³­ ½ÇÇè ¿µ»óµé È­Á¦
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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