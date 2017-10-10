°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.10 È­ 14:38
¿¬¿¹/½Ã»ç
½Åµ¿¿í, ¹Ú±ÙÇý ±¸¼Ó ¿¬Àå ¿©ºÎ ¾ÕµÎ°í ¡®´Ü½Ä³ó¼º ¼±¾ð¡¯...¡°Á¶¿øÁø µû¶ó µ¿Âü?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó ¿¬Àå ¹Ý´ë¸¦ À§ÇØ Á¶¿øÁø ´ëÇÑ¾Ö±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Á¦ºÎÀÎ ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀçµµ ´Ü½Ä µ¿ÂüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù. ½Åµ¿¿í Æ®À§ÅÍ Ä¸Ã³.

¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó ¿¬Àå ¹Ý´ë¸¦ À§ÇØ Á¶¿øÁø ´ëÇÑ¾Ö±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Á¦ºÎÀÎ ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀçµµ ´Ü½Ä µ¿ÂüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.

½Å ÃÑÀç´Â 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Á¶¿øÁø ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ¿¬Àå ¹Ý´ë’ ´Ü½Ä, ¹«ÇÑÇÑ ÀÀ¿ø°ú ÁöÁö¸¦ º¸³»¸ç µ¿Á¶ ´Ü½Ä¿¡ µ¿ÂüÇÕ´Ï´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “»ç¶ûÇÏ´Â ÅÂ±Ø±â µ¿Áö ¿©·¯ºÐ Á¶¿øÁø ´Ü½Ä¿¡ ³Êµµ ³ªµµ µ¿Á¶ ´Ü½Ä µ¿ÂüÇÕ½Ã´Ù”¸ç “ÇÏ´ÃÀÌ ¾Ë°í ¶¥ÀÌ ¾Ë°í ±èÁ¤Àºµµ ¾Æ´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¸¸ ¸ð¸¨´Ï´Ù. ¹«ÁË¼®¹æ”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Á¶ ´ëÇ¥´Â ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±¹È¸ º»Ã»¾Õ¿¡¼­ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÒ±¸¼Ó ¼ö»ç¸¦ ÃË±¸ÇÏ¸ç ¹«±âÇÑ ´Ü½Ä³ó¼º¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • 2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
  • ¾ÆÀÌÆù8 vs °¶·°½Ãs8, ¹Í¼­±â¿¡ °¥°í ¼Ò±Ý¹°¿¡ ´ã±×°í¡¦º°³­ ½ÇÇè ¿µ»óµé È­Á¦
  • ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ, ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å ½ÃÀÛ¡¦ÇöÀåÆÇ¸Åµµ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤
  • ¡®Íº¹Ú¼¼Á÷ ¼Õ³à¿Í ¿­¾Ö¼³¡¯ ¹ÚÅÂÈ¯, ±ºº¹ ÀÔ°í ¡°¾Ï¿ïÇÏ´Ù¡±...¡°¿¹ºñ±º ÈÆ·Ã Àü ÀÎÁõ¼¦?¡±
  • ¿ö³Ê¿ø, Ãß¼® ¾È¹æ µÚÈçµé ÁØºñ ¿Ï·á¡¦¡°¡®¿ö³Ê½ÃÆ¼¡¯ º¸°Ô ´Ù ¸ð¿©¶ó¡±
    • 2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã 2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®Íº¹Ú¼¼Á÷ ¼Õ³à¿Í ¿­¾Ö¼³¡¯ ¹ÚÅÂÈ¯, ±ºº¹ ÀÔ°í ¡°¾Ï¿ïÇÏ´Ù¡±...¡°¿¹ºñ±º ÈÆ·Ã Àü ÀÎÁõ¼¦?¡±
    2
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷¡¤Çö´ëÁß°ø¾÷, ÀÓ´ÜÇù ±³¼· ¡®»ê ³Ñ¾î »ê¡¯
    3
    ¡®±èÆ÷ÇÑ°­½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î, ±èÆ÷»ç¿ì½ºÄ«ÀÌÅ¸¿î 2Â÷¡¯ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý¡¦ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß
    4
    [»çÁø´º½º]Ãß¼®È²±Ý¿¬ÈÞ, ¿ïÁÖ±º ¿µ³²¾ËÇÁ½º Ã£Àº °ü±¤°´µé
    5
    [±â°í]À½ÁÖÆø·Â ¹æ¾îÇÏ´Ù ºú´õ¹Ì ¿À¸¥ °æÂû
    6
    12ÀÏºÎÅÍ ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ Ã¹ ±¹°¨¡¦¿©¾ß Ç÷Åõ ¿¹°í
    7
    ¡®µµºñÅº ¾Æ´Ñ À¯Åº¡¯ ±º, ¹ÝÀü °á°ú ³½ ÀÌÀ¯?...¡°°¡´É¼º ³ô´Ù´ø µµºñÅº ¾Æ´Ï´õ¶ó?¡±
    8
    °í¼Óµµ·Î ¿ï»ê¼± ÅëÇà·á ³í¶õ ¡®ÀçÁ¡È­¡¯
    9
    ¡®ôì ±èÁ¤¼÷¿©»ç ÀÇ»ó³í¶õ ¹Ý¹Ú¡¯ Á¤¹ÌÈ« ¡°ºñ½Ñ ¿ÊµéÀÌ ºñ½Ñ ÅÂ°¡ ¾È ³ª¿ä¡±
    10
    ¡®¹ÚÅÂÈ¯°ú ¿­¾Ö¡¯ Íº¹Ú¼¼Á÷ È¸Àå ¼Õ³à, ´ë³õ°í ·´½ºÅ¸±×·¥...¡°³ÐÀº ¾î±úÑû, ´©°¡ºÁµµ ¹ÚÅÂÈ¯¡±
    ºÒ±³¹®È­ÀÇ Çâ±â·Î µÚµ¤ÀÎ Åëµµ»ç
    ¿°Æ÷¿¹¼úÃ¢ÀÛ¼Ò ÀÔÁÖÀÛ°¡Àü, ¼Ò±ÝÆ÷°¶·¯¸®¿¡¼­ 21ÀÏ±îÁö
    [»õÃ¥]¼­¾ç Áß½ÉÀÇ ÀÎ·ù Áö½Ä ¹ßÀü °úÁ¤»ç Á¤¸®
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 29ÀÏ~)
    Æé¾ÆÆ® ÀÛ°¡ ÃÖ¼öÁ¤ °³ÀÎÀü, ºÏ±¸ ¸ùµ¹¼­ 10¿ù ÇÑ´Þ°£ ÁøÇà

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr