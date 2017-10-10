½Åµ¿¿í, ¹Ú±ÙÇý ±¸¼Ó ¿¬Àå ¿©ºÎ ¾ÕµÎ°í ¡®´Ü½Ä³ó¼º ¼±¾ð¡¯...¡°Á¶¿øÁø µû¶ó µ¿Âü?¡±

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|¡ã ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó ¿¬Àå ¹Ý´ë¸¦ À§ÇØ Á¶¿øÁø ´ëÇÑ¾Ö±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Á¦ºÎÀÎ ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀçµµ ´Ü½Ä µ¿ÂüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù. ½Åµ¿¿í Æ®À§ÅÍ Ä¸Ã³.
¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó ¿¬Àå ¹Ý´ë¸¦ À§ÇØ Á¶¿øÁø ´ëÇÑ¾Ö±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Á¦ºÎÀÎ ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀçµµ ´Ü½Ä µ¿ÂüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Á¶¿øÁø ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ¿¬Àå ¹Ý´ë’ ´Ü½Ä, ¹«ÇÑÇÑ ÀÀ¿ø°ú ÁöÁö¸¦ º¸³»¸ç µ¿Á¶ ´Ü½Ä¿¡ µ¿ÂüÇÕ´Ï´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “»ç¶ûÇÏ´Â ÅÂ±Ø±â µ¿Áö ¿©·¯ºÐ Á¶¿øÁø ´Ü½Ä¿¡ ³Êµµ ³ªµµ µ¿Á¶ ´Ü½Ä µ¿ÂüÇÕ½Ã´Ù”¸ç “ÇÏ´ÃÀÌ ¾Ë°í ¶¥ÀÌ ¾Ë°í ±èÁ¤Àºµµ ¾Æ´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¸¸ ¸ð¸¨´Ï´Ù. ¹«ÁË¼®¹æ”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Á¶ ´ëÇ¥´Â ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ±¹È¸ º»Ã»¾Õ¿¡¼ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ºÒ±¸¼Ó ¼ö»ç¸¦ ÃË±¸ÇÏ¸ç ¹«±âÇÑ ´Ü½Ä³ó¼º¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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