¡®¾î±Ý´Ï ¾Æºü µþµµ ¹üÇà °¡´ã¡¯ ¼ûÁø Ä£±¸ Áý¿¡ µÎ°í ¡®Ãæ°Ý¹®ÀÚ¡¯...¡°³îÀÌ°ø¿ø °¡ÀÚ¡±

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°æÂûÀº ÀÌ¾çÀÌ A¾ç¿¡°Ô ¼ö¸éÁ¦¸¦ ¸ÔÀÌ±â·Î ÇÑ ¹üÇà Àü³¯ÀÎ Áö³´Þ 29ÀÏ ¾Æ¹öÁö ÀÌ¾¾¿Í ¸ðÀÇÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±×·¯³ª »ìÀÎÇàÀ§·Î ÀÌ¾îÁú °ÍÀ» ÀÌ¾çÀÌ ¾Ë¾Ò´ÂÁö´Â ¾ÆÁ÷ È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾çÀº “³ª°¡ ÀÖÀ¸¶ó”´Â ÀÌ¾¾ÀÇ ¸»À» µè°í ³ª°¬´Ù°¡ ÁýÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Í ÀÌ¾¾´Â ¼ûÁ®ÀÖ´Â Ä£±¸¸¦ ¹ß°ßÇÑ ÀÌ¾ç¿¡°Ô “³»°¡ Á×¿´´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÌ¾çÀº ¼ûÁø Ä£±¸¸¦ Áý¾È¿¡ µÎ°íµµ ÅÂ¿¬ÇÏ°Ô SNS¸¦ ÇÏ°í ´Ù¸¥ Ä£±¸µé°ú ¼îÇÎ±îÁö Áñ±ä °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
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