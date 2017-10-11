¡®ÇÒ¸®¿ìµå °Å¹°¡¯ ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎ ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®...¡°¾ÈÁ©¸®³ª Á¹¸®¡¤±â³×½º ÆÓÆ®·Î Áõ¾ð¡±

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ÇÒ¸®¿ìµå °Å¹° Á¦ÀÛÀÚ·Î ²ÅÈ÷´Â ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀÌ ¼ºÃßÇà ÆÄ¹®ÀÌ ºÒ°ÅÁ® ³í¶õÀÌ´Ù.
Áö³ 5ÀÏ ´º¿åÅ¸ÀÓÁî(The New York Times)´Â ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀÌ Áö³ 30³â µ¿¾È ÀÚ½ÅÀÇ Á¦ÀÛ»ç ¿©Á÷¿øÀº ¹°·Ð ¿©¹è¿ìµéÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ Áõ¾ðÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
¿©¹è¿ì¿¡´Â ÇÒ¸®¿ìµå Å¾½ºÅ¸ ¾ÈÁ©¸®³ª Á¹¸®, ±â³×½º ÆÓÆ®·Î µî Åé½ºÅ¸µéµµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ¾î Ãæ°ÝÀ» ÁØ´Ù.
ÀÌ¿¡ 8ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀº ¼ºÈñ·Õ°ú ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ·Î È¸»ç ÀÌ»çÈ¸ÀÇ ÀÇ°á¿¡ µû¶ó ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎ ÄÄÆÛ´Ï(The Weinstein Company)¿¡¼ ÇØ°íµÆ´Ù°í ´º¿åÅ¸ÀÓÁî´Â ÀüÇß´Ù.
ÇÏºñ ¿þÀÎ½ºÅ¸ÀÎÀº ‘¹ÝÁöÀÇÁ¦¿Õ’½Ã¸®Áî, ‘Å·½º ½ºÇÇÄ¡’ ‘½ÄÄÚ’, ‘±Â Àª ÇåÆÃ’, ‘¼ÎÀÍ½ºÇÇ¾î ÀÎ ·¯ºê’µîÀ» Á¦ÀÛÇÑ ÇÒ¸®¿ìµå °Å¹° ÇÁ·Îµà¼ °â Á¦ÀÛÀÚÀÌÀÚ °¨µ¶ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ±×´Â 1987³â ºñ¼ ÀÌºê Ä¥ÅÏ°ú °áÈ¥ÇØ ¼¼ ÀÚ³à¸¦ µÎ¾úÀ¸¸ç 2004³â ÀÌÈ¥Çß´Ù. 2007³â¿¡´Â ¿µ±¹ÀÇ µðÀÚÀÌ³ÊÀÌÀÚ ¿©¹è¿ìÀÎ Á¶Áö³ª Ã¤ÇÁ¸Õ°ú ÀçÈ¥ÇØ µÎ ¸íÀÇ ÀÚ³à¸¦ ³º¾ÒÀ¸³ª ÀÌ¹ø ¼ºÃßÇà Ãß¹®À¸·Î ¾Æ³» Á¶Áö³ª Ã¤ÇÁ¸ÕÀÌ ÀÌÈ¥¼±¾ðÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >