¡®¸ð·ÎÄÚÀü ÆÑÆ®Æø°Ý¡¯ ¾ÈÁ¤È¯ »çÀÌ´Ù ¹ß¾ð ¡®¸ðÀ½¡¯...¡°°£ÀýÇÑ ¸ð½ÀÀÌ¶óµµ º¸±â ¿øÇØ¡±

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¾ÈÁ¤È¯Àº 10ÀÏ ÇÑ±¹°ú ¸ð¸£ÄÚÀÇ Æò°¡Àü¿¡ ÇØ¼³À§¿øÀ¸·Î ³ª¼¹´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â´Â 3´ë 1·Î ¸ð¸£ÄÚ ÆÀÀÌ ½Â¸®ÇÑ °¡¿îµ¥, ¾ÈÁ¤È¯Àº ´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿î ¿ì¸®ÆÀÀÇ °æ±â ÇÃ·¹ÀÌ¿¡ °ÅÄ§¾ø´Â ¹ß¾ðÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ ±×´Â “³»°¡ È÷µùÅ© °¨µ¶ÀÌ¾îµµ ÇÑ±¹¿¡ ¾È ¿Ã °Í °°½À´Ï´Ù.”, “´ëÇÑ¹Î±¹º¸´Ù ¸øÇÏ´Â ÆÀÀº ¾ÆÁ÷±îÁö ¾ø¾îº¸ÀÌ³×¿ä.”¶ó¸ç ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀ» ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ¾î “±¹¹ÎµéÀº °£ÀýÇÑ ¸ð½ÀÀÌ¶óµµ º¸±â ¿øÇØ¿ä. Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î Èûµç °Ç ¾Ë°ÚÁö¸¸.”ÀÌ¶ó°í ¾´ ¼Ò¸®¸¦ Çß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¾ÈÁ¤È¯ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼ÓÀÌ »½ ¶Õ¸®´Â ÇØ¼³” “¾ÈÁ¤È¯ ÇÑ¸¶µð ÇÑ¸¶µð°¡ ÁÖ¿Á°°´õ¶ó” µîÀÇ °ø°¨¾î¸° ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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