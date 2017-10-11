¡®Á¶°Ç¸¸³² ÈÄ ¿¡ÀÌÁî¡¯ 10´ë ÇÐ»ý, ÀÍ¸í Ã¤ÆÃ¾ÛÀ¸·Î ¸¸³µ´Ù?...¡°¼öÂ÷·Ê ¼º¸Å¼ö³²°ú ¿¬¶ô¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.11 ¼ö 18:12
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½ÂÀÎ 2017.10.11  
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°æÂû °ü°èÀÚ´Â “A ¾çÀÌ Á¶°Ç¸¸³²ÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌ 1³âÀÌ ³Ñ¾î ¸ö¿¡ ³²¾ÆÀÖ´Â DNA¸¦ È®º¸ÇÏ±â ¾î·Æ°í, ¼º¸Å¼ö³²µé°ú ÈÞ´ëÀüÈ­ ÅëÈ­¸¦ ÇÑ °Ô ¾Æ´Ï¶ó ÀÍ¸íÀÇ Ã¤ÆÃ¾ÛÀ¸·Î¸¸ ¿¬¶ôÇÑ °Å¶ó °´°üÀûÀÎ ÀÚ·á È®º¸µµ ½±Áö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “´ç½Ã A ¾çµµ °¨¿° »ç½ÇÀ» ¸ô¶ú±â ¶§¹®¿¡ ¼º¸Å¸Å¸¦ ÇÑ ´Ù¸¥ ³²¼ºµé¿¡°Ô ¿¡ÀÌÁî¸¦ ¿Å°åÀ» °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù”¸ç “A ¾çÀÇ ±â¾ïÀ» ´õµë´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ¿¡ÀÌÁî¸¦ ¿Å±ä º¸±ÕÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ´Ù¸¥ ¼º¸Å¼ö ³²¼ºµéÀ» ÂÑ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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