¿¡ÀÌÁî Áõ»óÀº? ¹«Áõ»ó Àáº¹±â 10³â Áö¼Ó...¡°°¨¿° ¸ð¸¦ ¼öµµ ÀÖ´Ù?¡±

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10´ë ÇÐ»ýÀÌ Á¶°Ç¸¸³² ÈÄ ¿¡ÀÌÁî¿¡ °É·Á °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼± °¡¿îµ¥, ¿¡ÀÌÁî Áõ»ó¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
¿¡ÀÌÁî´Â ÁÖµÈ ÀüÆÄ°æ·Î´Â ¼ºÁ¢ÃË, ¿À¿°µÈ ÁÖ»ç±âÀÇ °øµ¿»ç¿ë, Ç÷¾×ÀÌ³ª Ç÷¾×Á¦Á¦ÀÇ Åõ¿© ¹× ¼öÁ÷°¨¿°ÀÌ´Ù.
±Þ¼º ÁõÈÄ±ºÀº ¹ÙÀÌ·¯½º¿¡ °¨¿°µÈ ÈÄ 3~6ÁÖ ÈÄ¿¡ ¹ß»ýÇÏ¸ç ¹ß¿, ÀÎÈÄÅë, ÀÓÆÄ¼± ºñ´ë, µÎÅë, °üÀýÅë, ±ÙÀ°Åë, ±¸¿ª, ±¸Åä, ÇÇºÎÀÇ ±¸Áø¼º ¹ßÁø µîÀÇ Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³´Ù.
½ÉÇÑ °æ¿ì ³ú¼ö¸·¿°ÀÌ³ª ³ú¿°, ±Ùº´Áõ(±ÙÀ° Á¶Á÷¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â ¿©·¯ °¡Áö º´ÀûÀÎ »óÅÂ)µµ µ¿¹ÝµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
±Þ¼º ÁõÈÄ±º ½Ã±â°¡ Áö³ª¸é ¹«Áõ»ó Àáº¹±â°¡ 10³â Á¤µµ Áö¼ÓµÇ´Âµ¥ ÀÌ ½Ã±â¿¡´Â °¨¿°À» ÀÇ½ÉÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯ÀÌÇÑ Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â´Ù.
¹«Áõ»ó ½Ã±âÀÇ Áö¼Ó ±â°£Àº ¿©·¯ ¿äÀÎ¿¡ ÀÇÇØ ÆíÂ÷°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î 4³â Á¤µµ·Î ÂªÀº °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. ºñ·Ï °ÑÀ¸·Î µå·¯³ª´Â Áõ»óÀº ¾øÁö¸¸ ¹«Áõ»ó Àáº¹±â µ¿¾È ¹ÙÀÌ·¯½º´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¸é¿ª¼¼Æ÷¸¦ ÆÄ±«ÇÏ¹Ç·Î ÀÎÃ¼ÀÇ ¸é¿ª·ÂÀÌ Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î ÀúÇÏµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ¸é¿ª·ÂÀÌ ¾î´À Á¤µµ ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁö¸é °Ç°ÇÑ »ç¶÷¿¡°Ô´Â °ÅÀÇ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ °¨¿°¼º ÁúÈ¯ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
º¸Åë »ç¶÷¿¡°Ô ¾àÇÏ°Ô ³ªÅ¸³ª´Â °¨¿°¼º ÁúÈ¯µµ ÈÄÃµ¼º ¸é¿ª °áÇÌÁõ È¯ÀÚ¿¡°Ô´Â ½É°¢ÇÑ Áúº´À¸·Î ³ªÅ¸³´Ù. ¶ÇÇÑ ¸é¿ª °áÇÌÀ¸·Î ÀÎÇØ ¾Ç¼ºÁ¾¾çÀÌ ÇöÀúÇÏ°Ô ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¹Ç·Î »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí, 11ÀÏ ¿ëÀÎµ¿ºÎ°æÂû¼´Â ¼º¸Å¸Å ÀÌÈÄ ¿¡ÀÌÁî¿¡ °É¸° A¾ç(15)°ú ¼º°ü°è¸¦ ÇÑ ³²¼ºµé¿¡ ´ëÇØ ¼ö»çÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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