°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.12 ¸ñ 12:05
¿¬¿¹/½Ã»ç
'ÀÌ¼¼Ã¢°ú °áÈ¥¡¯ Á¤ÇÏ³ª, ÆÄ¶õ»ö ¿°»öÇÑ ¡®ÆÄ°ÝÀû ¿¹ºñ½ÅºÎ¡¯...¡°ÄÃ·¯·»Áî¿Í ±ò¸ÂÃã¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ÀÌ¼¼Ã¢°ú °áÈ¥À» ¾ÕµÐ ¾ÆÅ©·Î¹ÙÆ½ ¹è¿ì Á¤ÇÏ³ª°¡ ÆÄ¶õ»öÀ¸·Î ¿°»öÇÑ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ö´Ù. Á¤ÇÏ³ª ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.

¹è¿ì ÀÌ¼¼Ã¢°ú °áÈ¥À» ¾ÕµÐ ¾ÆÅ©·Î¹ÙÆ½ ¹è¿ì Á¤ÇÏ³ª°¡ ÆÄ¶õ»öÀ¸·Î ¿°»öÇÑ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´«±æÀ» ²ö´Ù.

Á¤ÇÏ³ª´Â ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÆÄ¶õ~¡Ú ÆÄ¶ûÆÄ¶û~~ °ø¿¬¶§ ¸Ã¾Ò¾ð ¿ªÈ°ÀÌ ¿äÁ¤ÀÌ¶ó »ç³ù´ø Çì¾îÆ®¸®Æ®¸ÕÆ®¸¦ ÇÑ´ÙÇÑ´Ù ÇÏ´Ù°¡ ¼¿ÇÁ·Î ÀßÇÒ ÀÚ½ÅÀÌ ¾ø¾î¼­ ¸øÇß´Âµ¥ µåµð¾î Çß³×¿ä!!! º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ±ò¸ÂÃã ¤»”ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ÔÀçµÈ »çÁø ¼Ó Á¤ÇÏ³ª´Â ÆÄ¶õ»ö Çì¾îÄÃ·¯¿¡ »öÀ» ¸ÂÃá ÄÃ·¯·»Áî¸¦ Âø¿ëÇÏ°í È­¸éÀ» ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “¸Ó¸®»ö ¹Ù²Ü¶§¸¶´Ù ¿äÁ¤°°³×¿ä” “¸Ó¸®»ö ´ë¹Ú” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ¼¼Ã¢°¡ Á¤ÇÏ³ª´Â ¿À´Â 11¿ù 5ÀÏ ¼­¿ï ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼­ ºñ°ø°³ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡±
  • 2017 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ¼ÄÏ ÀçÆÇ¸Å °¡´ÉÇÒ±î? KBO °ø½Ä resale ¾îÇÃ Ãâ½Ã
  • ¾ÆÀÌÆù8 vs °¶·°½Ãs8, ¹Í¼­±â¿¡ °¥°í ¼Ò±Ý¹°¿¡ ´ã±×°í¡¦º°³­ ½ÇÇè ¿µ»óµé È­Á¦
  • ¡®Á¤ÇÏ³ª¿Í °áÈ¥¡¯ ÀÌ¼¼Ã¢, ¹«´ëÀ§ ¡®°¨µ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî¡¯...¹«¸­²Ý°í ¡°³ª¶û°áÈ¥ÇØ ÁÙ·¡?¡±
  • ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ, ÇÁ·Î¾ß±¸ ÁØÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÀÔÀå±Ç ¿¹¸Å ½ÃÀÛ¡¦ÇöÀåÆÇ¸Åµµ ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤
    • ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡± ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®Á¤ÇÏ³ª¿Í °áÈ¥¡¯ ÀÌ¼¼Ã¢, ¹«´ëÀ§ ¡®°¨µ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî¡¯...¹«¸­²Ý°í ¡°³ª¶û°áÈ¥ÇØ ÁÙ·¡?¡±
    2
    ¡®¾î±Ý´Ï ¾Æºü ¶æ' Èñ±Íº´ '°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾'¶§¹®?...¡°ÀÌ¿µÇÐ ¾î±Ý´Ï¸¸ ³²¾Ò´Ù¡±
    3
    ¡®¸Þ½Ã ÇØÆ®Æ®¸¯¡¯ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ¿¡Äâµµ¸£ ²ª°í ¡®¿ùµåÄÅ º»¼±¡¯...¡°¾Æ¸£Çî¸Þ½Ã ºÒ¸®´Â ÀÌÀ¯¡±
    4
    ¡®Àü ³²Ä£°ú ¼Ò¼Û¡¯ ±èÁ¤¹Î, ¸ñ°ø ¹è¿ì´Â ±ÙÈ²...¡°°áÀÚÇØÁö, Æ÷±â¾Ê°í Ã¥ÀÓ¡± ÀÇ¹Ì½ÉÀå ¹ß¾ð
    5
    ¿¡ÀÌÁî Áõ»óÀº? ¹«Áõ»ó Àáº¹±â 10³â Áö¼Ó...¡°°¨¿° ¸ð¸¦ ¼öµµ ÀÖ´Ù?¡±
    6
    ´Ù¾çÇÑ ±¸¼º °®Ãá Å×¸¶Çü µµ½Ã ÆÄÁÖ ¡®¿ø´õÇ® ÆÄÅ©½ÃÆ¼¡¯ °ø±Þ ¿¹Á¤
    7
    ±¹¹ÎÀºÇà Ã¤¿ë, ¼­·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥...¡°14ÀÏ ÇÊ±â½ÃÇè, ´ëºñ°ú¸ñÀº?¡±
    8
    [±â°í]È¿À²Àû ¹° °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ÀÏ¿øÈ­¸¦ ±â´ëÇÏ¸ç
    9
    ¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯·Î¸¶Àú ÁÂÃÊ À§±â
    10
    Çö´ëÁß°ø¾÷, ·Îº¸Æ½½º Áß½É ÁöÁÖ»ç ÀüÈ¯ ¸¶¹«¸® ÀÛ¾÷
    »õ·Î¿öÁø ¹ÂÁöÄÃ ¡®Ä¹Ã÷¡¯ ¿ï»ê Ã£´Â´Ù
    13ÀÏ ¿ï»ê±¹Á¦¸ÅÁ÷ÄÁº¥¼Ç ´ÙÃ¤·Î¿î Çà»ç·Î °³¸·
    ·Ï¹êµå ¡®ºÎÈ°¡¯ ¿ª´ë º¸ÄÃµé ÇÑÀÚ¸®¿¡
    ¿ï»ê¼­¿¹ÇùÈ¸ ¡®ÃÊ´ëÀÛ°¡Àü¡¤È¸¿øÀü¡¯ µ¿½Ã¿¡
    ºÒ±³¹®È­ÀÇ Çâ±â·Î µÚµ¤ÀÎ Åëµµ»ç

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr