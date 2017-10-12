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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.12 ¸ñ 18:49
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'ôì ¼¼¿ùÈ£ ÃÖÃÊº¸°í½Ã°£ Á¶ÀÛ¡¯ ¹Ú±ÙÇý 15ºÐ ¾Æ´Ñ ¡®45ºÐ µÚ¡¯ Áö½Ã...¡°±è±âÃá Á¶ÀÛÇÑµí¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.12  
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¡ã ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ°¡ ¼¼¿ùÈ£ ÃÖÃÊ »óÈ²º¸°í ½ÃÁ¡À» »çÈÄ 30ºÐ ´ÊÃç, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Áö½Ã´Â 15ºÐ¸¸ÀÌ ¾Æ´Ñ 45ºÐ¸¸¿¡ ³»·ÁÁø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

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ÀÌ³¯ ÀÓ ½ÇÀåÀº “±ä ½Ã°£ °í¹Î, ÅäÀÇÇÑ ³¡¿¡ °ü·Ã »ç½ÇÀÇ ¼º°Ý°ú ½É°¢¼º, Áß´ëÇÔ °¨¾ÈÇØ ¹ßÇ¥¸¦ °áÁ¤Çß´Ù”¸ç ÀÌ °°ÀÌ ¹àÇû´Ù.

ÀÓ ½ÇÀåÀº “Ã»¿Í´ë´Â 9¿ù27ÀÏ ±¹°¡À§±â¼¾ÅÍ Ä³ºñ´Ö¿¡¼­ ºÒ¹ý º¯°æ ÀÚ·á¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù”¸ç “11ÀÏ ¾Èº¸½Ç¿¡¼­ °øÀ¯Æú´õ Àü»êÆÄÀÏ¿¡¼­ ¼¼¿ùÈ£ »ç°í ´çÀÏ¿¡ ÀÏÁö¸¦ »çÈÄ¿¡ Á¶ÀÛÇÑ ÀÚ·á¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù. ÀÌ ÀÚ·á´Â ÇöÁ¤ºÎ ±¹°¡ °úÁ¦ÀÎ ÅëÇÕÀû Àç³­°ü¸® Ã¼°è¸¦ À§ÇÑ À§±â ÁöÄ§ °³Á¤ °úÁ¤¿¡¼­ ¹ß°ßÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “4¿ù16ÀÏ ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç ´çÀÏ¿¡ ´ëÅë·É º¸°í ½ÃÁ¡ÀÌ ´ã±ä »óÈ²ÀÏÁö Á¶ÀÛ °ü·Ã ³»¿ëÀÌ´Ù. ¹Ú±ÙÇý Àü´ëÅë·ÉÀÌ 16ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã¿¡ ¼¼¿ùÈ£ °ü·Ã ÃÖÃÊ º¸°í¸¦ ¹Þ°í 10½Ã15ºÐ Áö½ÃÇß´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ°°Àº »ç½ÇÀº Ã» È¨ÆäÀÌÁö¿¡µµ °ÔÀçµÆ°í Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿¡µµ Á¦ÃâµÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß°ßµÈ º¸°í¼­ µû¸£¸é ´ç½Ã À§±â°ü¸®¼¾ÅÍ´Â ÃÖÃÊ º¸°í¼­¸¦ 9½Ã30ºÐ¿¡ º¸°íÇÑ °ÍÀ¸·Î µÅ ÀÖ°í, º¸°í ¹× ÀüÆÄÀÚ´Â ´ëÅë·É, ºñ¼­½ÇÀå, °æÈ£½ÇÀå µîÀÌ´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÓ ½ÇÀåÀº “¹®Á¦´Â 2014³â 10¿ù23ÀÏ¿¡ ¼¼¿ùÈ£ º¸°í ½ÃÁ¡À» ¼öÁ¤ÇØ¼­ ´Ù½Ã ÀÛ¼ºÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. 6°³¿ù µÚÀÎ ¼öÁ¤º¸°í¼­¿¡´Â ÃÖÃÊ º¸°í ½ÃÁ¡ÀÌ ¿ÀÀü 10½Ã·Î º¯°æµÆ´Ù. º¸°í½ÃÁ¡ÀÌ 30ºÐ ´ÊÃçÁ³´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ º¸°í½ÃÁ¡°ú Ã¹ Áö½Ã »çÀÌÀÇ °£±ØÀ» ÁÙÀÌ·Á´Â ½Ãµµ·Î º¼ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. 1ºÐ1ºÐ °í·ÁÇÏ¸é Âü »ý°¢ÀÌ ¸¹Àº ´ë¸ñÀÌ´Ù. ÀüÀÓÁ¤ºÎ°¡ ¼¼¿ùÈ£ ¹ß»ý ÀÌÈÄ À§±â°ü¸® ÁöÄ§À» Àû¹ýÇÑ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í ºÒ¹ý º¯°æÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÓ ½ÇÀåÀº “ÀÌ ºÒ¹ýº¯°æÀº 6¿ù7¿ù ´ç½Ã¿¡ ±è±âÃá ½ÇÀåÀÌ Ã»¿Í´ë Ãâ¼®ÇØ¼­ ±¹°¡¾Èº¸½ÇÀº ÄÁÆ®·ÑÅ¸¿ö ¾Æ´Ï°í ¾ÈÇàºÎ¶ó°í º¸°íÇÏ´Â °Í¿¡ ¸ÂÃç »çÈÄ Á¶Á÷Àû Á¶ÀÛ ÀÌ·ïÁø °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”¸ç “Ã»¿Í´ë´Â ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏ ¹Ýº¹ ¾ÈµÈ´Ù´Â »ý°¢Çß´Ù. °¡Àå Âü´ãÇÑ ±¹Á¤³ó´Ü Ç¥º»ÀÌ´Ù. °ü·Ã Áø½Ç ¹àÈ÷°í ¹Ù·Î Àâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. °ü·Ã »ç½ÇÀ» ¼ö»çÀÇ·ÚÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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