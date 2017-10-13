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¹®±Ù¿µÀº 12ÀÏ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ¿µÈÀÇÀü´ç¿¡¼ ¿¸° 'Á¦22È¸ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈÁ¦' °³¸·ÀÛ ‘À¯¸®Á¤¿ø’ÀÇ °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ·¹µåÄ«Æê¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ¹®±Ù¿µÀº ½Ã½º·çÀÇ °ú°¨ÇÑ ÀÇ»óÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ¿©±â¿¡ °ñµåÀÚÄÏ°ú °ËÁ¤ ¹ÙÁö¸¦ ¸ÅÄ¡ÇØ ÆÄ°ÝÀûÀÌ¸é¼µµ ´Ü¾ÆÇÑ ´À³¦À¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¹®±Ù¿µÀº “ºÎ»ê¿µÈÁ¦ ¸î ¹ø Âü¼®ÇÑ ÀûÀº ÀÖÁö¸¸ ÇÑ ¹øµµ ³» ¿µÈ·Î Âü¼®ÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù”¸ç “Âü¿©ÇÑ ¿µÈ°¡ °³¸·ÀÛ¿¡ ¼±Á¤µÇ°í Âü¼®ÇÏ°Ô µÅ ¿µ±¤½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ °³¸·ÀÛÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ ‘À¯¸®Á¤¿ø’¿¡ ´ëÇØ “Ã³À½ ½Ã³ª¸®¿À¸¦ ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ ÀÌ¾ß±âµµ ³Ê¹«³ª ¸Å·ÂÀûÀÌ¾úÁö¸¸ Àç¿¬ÀÌ¶ó´Â Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ±íÀº ²ø¸²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀÛÇ° ¼±ÅÃÀÇ ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¿ÃÇØ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈÁ¦(BIFF)¿¡ ÃÊÃ»µÈ ÀÛÇ°µéÀº ¿ùµå ÇÁ¸®¹Ì¾î 100Æí(ÀåÆí 76Æí, ´ÜÆí 24Æí), ÀÎÅÍ³»¼Å³Î ÇÁ¸®¹Ì¾î 29Æí(ÀåÆí 25Æí, ´ÜÆí 5Æí), ´ºÄ¿·±Ã÷ »ó¿µÀÛ µî 300ÆíÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >