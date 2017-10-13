°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.13 ±Ý 11:38
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦¡¯ ¹®±Ù¿µ, ½Ã½º·ç ÀÇ»ó 'µ¶º¸Àû'...¡°·¹µåÄ«Æê ½Ã¼± ½Ï¾µÀÌ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ¹®±Ù¿µÀÌ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦¿¡ ÆÄ°ÝÀû ½Ã½º·ç ÀÇ»óÀ» ÀÔ°í ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

¹è¿ì ¹®±Ù¿µÀÌ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦¿¡ ÆÄ°ÝÀû ½Ã½º·ç ÀÇ»óÀ» ÀÔ°í ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù.

¹®±Ù¿µÀº 12ÀÏ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ¿µÈ­ÀÇÀü´ç¿¡¼­ ¿­¸° 'Á¦22È¸ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦' °³¸·ÀÛ ‘À¯¸®Á¤¿ø’ÀÇ °ø½Ä ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ·¹µåÄ«Æê¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ¹®±Ù¿µÀº ½Ã½º·çÀÇ °ú°¨ÇÑ ÀÇ»óÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ¿©±â¿¡ °ñµåÀÚÄÏ°ú °ËÁ¤ ¹ÙÁö¸¦ ¸ÅÄ¡ÇØ ÆÄ°ÝÀûÀÌ¸é¼­µµ ´Ü¾ÆÇÑ ´À³¦À¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ ¹®±Ù¿µÀº “ºÎ»ê¿µÈ­Á¦ ¸î ¹ø Âü¼®ÇÑ ÀûÀº ÀÖÁö¸¸ ÇÑ ¹øµµ ³» ¿µÈ­·Î Âü¼®ÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù”¸ç “Âü¿©ÇÑ ¿µÈ­°¡ °³¸·ÀÛ¿¡ ¼±Á¤µÇ°í Âü¼®ÇÏ°Ô µÅ ¿µ±¤½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ °³¸·ÀÛÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ ‘À¯¸®Á¤¿ø’¿¡ ´ëÇØ “Ã³À½ ½Ã³ª¸®¿À¸¦ ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ ÀÌ¾ß±âµµ ³Ê¹«³ª ¸Å·ÂÀûÀÌ¾úÁö¸¸ Àç¿¬ÀÌ¶ó´Â Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ±íÀº ²ø¸²ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀÛÇ° ¼±ÅÃÀÇ ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ¿ÃÇØ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦(BIFF)¿¡ ÃÊÃ»µÈ ÀÛÇ°µéÀº ¿ùµå ÇÁ¸®¹Ì¾î 100Æí(ÀåÆí 76Æí, ´ÜÆí 24Æí), ÀÎÅÍ³»¼Å³Î ÇÁ¸®¹Ì¾î 29Æí(ÀåÆí 25Æí, ´ÜÆí 5Æí), ´ºÄ¿·±Ã÷ »ó¿µÀÛ µî 300ÆíÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡±
  • ¡®¾ÇÇÃ·¯ ¹ýÀû´ëÀÀ ¿¹°í¡¯ Á¤ÁØÇÏ ¡°10³â°£ Âü°í °ßµ±Áö¸¸ ÇÑ°è¡±...'½É°æ±Û º¸´Ï'
  • ¡®Á¤ÇÏ³ª¿Í °áÈ¥¡¯ ÀÌ¼¼Ã¢, ¹«´ëÀ§ ¡®°¨µ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî¡¯...¹«¸­²Ý°í ¡°³ª¶û°áÈ¥ÇØ ÁÙ·¡?¡±
  • ¡®Íº¹Ú¼¼Á÷ ¼Õ³à¿Í ¿­¾Ö¼³¡¯ ¹ÚÅÂÈ¯, ±ºº¹ ÀÔ°í ¡°¾Ï¿ïÇÏ´Ù¡±...¡°¿¹ºñ±º ÈÆ·Ã Àü ÀÎÁõ¼¦?¡±
  • °­µ¿È£, ´©¿ö ÂïÀº 3Â÷¿ø ÀÎÁõ¼¦...¡°ÈÞÁö´Â º£°³, »¡°£ ²öÀº ¿Ö?¡±
    • ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡± ¡®°Å´ë ¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü, Àü½Å¿¡ ¹®½Å? ¡®³×Æ¼Áð Æ÷Âø¡¯ ...¡°ÀÚ±â¼Ò°³ ±Û±Í¿£ ¾ç¾Æ¿Àºü¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¾ÇÇÃ·¯ ¹ýÀû´ëÀÀ ¿¹°í¡¯ Á¤ÁØÇÏ ¡°10³â°£ Âü°í °ßµ±Áö¸¸ ÇÑ°è¡±...'½É°æ±Û º¸´Ï'
    2
    °­µ¿È£, ´©¿ö ÂïÀº 3Â÷¿ø ÀÎÁõ¼¦...¡°ÈÞÁö´Â º£°³, »¡°£ ²öÀº ¿Ö?¡±
    3
    ¡®¸Åµåµ¶¡¯ ·ùÈ­¿µ, Æ¼¾Æ¶ó ³í¶õ ¡®½É°æ ÀçÁ¶¸í¡¯...¡°ÀúÃàÇÑ µ·, ÇÑ´Þ 100¸¸¿ø ¾²¸ç ¹öÅá´Ù?¡±
    4
    [»ç¼³]ÀÏ°¨Àýº® Çö´ëÁß°ø¾÷, 8°³¿ù ÈÄ ¿Ã½ºÅé µÉ ¼ö ÀÖ´Ù´Âµ¥
    5
    ¡®ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦¡¯ ¹®±Ù¿µ, ½Ã½º·ç ÀÇ»ó 'µ¶º¸Àû'...¡°·¹µåÄ«Æê ½Ã¼± ½Ï¾µÀÌ¡±
    6
    ¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ ¼öÁÖÀÜ·® 8°³¿ùÄ¡, ¿ï»êÁ¶¼±¼Òµµ ¿Ã½ºÅé À§±â¡±
    7
    ¡®°Å´ë¹é¾ÇÁ¾' ¾î±Ý´Ï¾Æºü ÀÌ¿µÇÐ, ¾Æ³» ¿µÁ¤µé°í ³ë·¡?...¡°»ç¶ûÇØ ¿©º¸¡±
    8
    ¡®¿ï»êÇö¾È ´ëÀ§±â¡¯¿¡ ã¼-æ¨ ¸¸³µ´Ù
    9
    ¡®ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦¡¯ ¼­½Å¾Ö, U¶óÀÎ µå·¹½º ¡®È­Á¦¡¯...À±Âù¿µ°ú ¡®ÀÎÁõ¼¦ Æ÷Âø¡¯
    10
    Áö¿ªÆ¯¼º ¹«½ÃÇÑ ´ëÇÐ ±¸Á¶Á¶Á¤ °³¼± ÁöÀû
    ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Â 5ßä »ç¶û ÀÌ¾ß±â
    ÇÕÃ¢À¸·Î Áñ±â´Â ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç OST
    ¿ï»ê½Ã¸³ÇÕÃ¢´Ü Ú¸ ¼øÈ¸°ø¿¬ÀÇ °¨µ¿ Àç¿¬
    ¿À¿µ¼ö¹®ÇÐ°ü°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Ãß¾ï ³ªµéÀÌ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 10¿ù 13ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr