¡®Æó¾Ï 3±â¡¯ ½Å¼ºÀÏ ¡°ºÎÀÎº¸´Ù »ç¶û ³ª´©´Â ¾ÖÀÎ ´õ ¼ÒÁß¡±...ÃÖ±Ù ÀÎÅÍºä ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯

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½Å¼ºÀÏÀº ÃÖ±Ù Æó¾Ï 3±â¸¦ ÆÇÁ¤ ¹Þ°í ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ Âü¿©ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ½Å¼ºÀÏÀº °ú°Å ¾ÖÀÎÀÌ ÀÖ´Ù°í °ø°³ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ “Áö±Ý²¯ ³ª´Â ¾ÖÀÎÀÌ ¾ø¾ú´ø ÀûÀº ÇÑ ¹øµµ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “¾ÖÀÎÀº ³»°Ô »îÀÇ È°·ÂÀ» Áá´Ù. ³»°Ô´Â È£Àû»ó ºÎÀÎº¸´Ù, »ç¶ûÀ» ³ª´©°í ÃëÇâÀÌ ¸Â°í ´ëÈ°¡ µÇ´Â ¾ÖÀÎÀÌ ´õ ¼ÒÁßÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Áö±Ý ÇÔ²²ÇÏ´Â ¾ÖÀÎÀÇ Á¸Àç¸¦ ¼û±â°í °ÅÁþ¸»ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò¾ú´Ù”¸ç “³²ÀÚÀÇ ÀÎ»ý¿¡ ¿©¼ºÀÌ ¾øÀ¸¸é ¹«½¼ Áñ°Å¿òÀÌ ÀÖ°Ú³ª”°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
ºÎÀÎ ¾ö¾Þ¶õ°ú µû·Î Áö³»´Â °Í°ú °ü·ÃÇØ “¸¶´©¶ó ²Ç¹«´Ï µû¶ó´Ù´Ï¸ç ¾ò¾î¸Ô´Â »ç³»³ðÄ¡°í °Ç°ÇÑ ³ð ¾ø´Ù. 57¼¼ ¶§ºÎÅÍ µ¶¸³ÇØ »ì¾Ò´Ù”¸ç “µ¶¸³ÇÏ·Á¸é ³ªÃ³·³ ÁýÀÌ µÎ Ã¤Âë µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ±×·± ´É·ÂÀ» °®Ãç¾ß ±×·² ¼ö ÀÖ´Ù. ±×°Ô ¾Æ¹«³ª µÇ´Â ÁÙ ¾Æ³Ä”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ½Å¼ºÀÏÀº Áö³ 7¿ù ÇÑ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ Æó¾Ï3±â Áø´ÜÀ» ¹Þ´Â ¸ð½ÀÀÌ °ø°³µÅ ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ¾È°å´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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