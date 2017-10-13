¹Ú±ÙÇý ±¸¼Ó¿¬Àå ¿©ºÎ, °ð ¹ßÇ¥...³ë½ÂÀÏ ¡°±¸¼ÓÀº ¿¬ÀåµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó¿¬Àå ¿©ºÎ°¡ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ °áÁ¤µÇ´Â °¡¿îµ¥, ³ë½ÂÀÏ Àü K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü ºÎÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ³ë½ÂÀÏ SNS Ä¸Ã³.
¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó¿¬Àå ¿©ºÎ°¡ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ °áÁ¤µÇ´Â °¡¿îµ¥, ³ë½ÂÀÏ Àü K½ºÆ÷Ã÷Àç´Ü ºÎÀåÀÇ ¹ß¾ðµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
³ë½ÂÀÏÀº Áö³ 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘¹Ú±ÙÇýÀÇ ±¸¼ÓÀº ¿¬ÀåµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù’´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ “±×·¸°Ô ÀçÆÇÀ» ÁúÁú ²ø´õ´Ï ÀÌÁ¦ ±¸¼Ó¸¸±â ¼®¹æÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ¹Ú±ÙÇý º¯È£ÀÎ´Ü 2018³â Áö¹æ¼±°Å º¸¼ö°áÁýÀ» ¸ñÇ¥·Î ¼®¹æÀ» ÁÖÀåÇÏ´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ¼Ó³»¸¦ »ý°¢ÇØ º¾´Ï´Ù”¸ç “°¡Áú °Í ´Ù °¡Á³À¸¸é ÇÏ³ª´Â º£Ç®ÁÙ ¾Ë¶ó°í °ü¿ëÀº ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
³ë ¾¾ÀÇ ±ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “µ¿°¨ÇÕ´Ï´Ù” “´ç¿¬ Àç±¸¼Ó µÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ±×¸® µÉ°Ì´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¹Ú Àü ´ëÅë·É »ç°ÇÀ» ½É¸® ÁßÀÎ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ22ºÎ´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ Á¶¸¸°£ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Ãß°¡ ±¸¼Ó¿µÀå ¹ßºÎ ¹× ±¸¼Ó ±â°£ ¿¬Àå ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ °á·ÐÀ» ³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >