¡®´Ù½º ¼ÒÀ¯ÁÖ ³í¶õ¡¯ ±è°æÁØ ¡°ÀÌ¸í¹Úµµ °ø¹ü, ¼ö»çÇØ ´Þ¶ó¡±...¾ï¿ïÇÔ ÀüÇÑ ÀÎÅÍºä

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘BBK ÅõÀÚ±Ý Áø½Ç°ÔÀÓ’ ÆíÀ» ÅëÇØ BBK ÁÖ°¡Á¶ÀÛ »ç°ÇÀ¸·Î 8³â°£ÀÇ ¼ö°¨»ýÈ° ÈÄ ¸¸±â Ãâ¼ÒÇÑ ±è°æÁØÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “Á¦°¡ ´ë¹ý¿ø¿¡¼ À¯ÁËÆÇ°áÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸´Ï±î, Á¦°¡ À¯ÁË¶ó¸é ÀÌ¸í¹ÚÀÌ °ø¹üÀÌ´Ï±î. ±× ¼ö»ç¸¦ ¾ÈÇßÀ¸´Ï±î ¼ö»ç¸¦ ÇØ¶ó”¶ó¸ç ÀÌ Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç ÇÊ¿ä¼ºÀ» °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, BBK ÁÖ°¡Á¶ÀÛ »ç°ÇÀº Áö³ 1999³â ¼³¸³µÈ ÅõÀÚÀÚ¹®È¸»ç BBK°¡ ¿É¼Å³Îº¥Ã³½º »çÀÇ ÁÖ°¡¸¦ Á¶ÀÛÇÑ »ç°ÇÀ¸·Î 5000¸íÀÌ ³Ñ´Â ¼Ò¾× ÁÖÁÖµéÀ» ÇÇÇØÀÚ·Î ¸¸µé°Ô ÇÑ ¿ª´ë ÃÖ¾ÇÀÇ ÁÖ°¡Á¶ÀÛ »ç°ÇÀ¸·Î ¼Õ²ÅÈù´Ù. ´ç½Ã ´ë¼± ÈÄº¸¿´´ø ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿¬°èµÆ´Ù´Â ÀÇÈ¤À¸·Î Å« ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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