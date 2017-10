▲ 이명박 전 대통령.

국민 10명 중 6명 이상은 이명박(MB)·박근혜 정부 당시의 각종 의혹사건에 대한 수사를 현 정부의 ‘정치보복’이 아닌 ‘적폐청산’으로 보고 있다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.



리얼미터는 지난 13일 전국 성인 남녀 511명으로 대상으로 조사한 결과(신뢰수준 95%, 표본오차 ±4.3%), 지난 정부의 블랙리스트 작성, 정치 댓글 공작, 민간인·정치인 사찰 등에 대한 수사를 적폐청산으로 보는 의견이 65.0%에 달해 정치보복으로 보는 의견(26.3%)보다 배 이상 많은 것으로 나타났다고 밝혔다.

지지 정당별로 보면 민주당 지지층은 적폐청산이라는 의견이 92.9%를 기록해 정치보복이라는 의견(3.2%)을 압도했다.

또 정의당 지지층(적폐청산 74.6% vs 정치보복 7.0%)과 무당층(55.7% vs 21.6%), 국민의당 지지층(51.9% vs 17.9%)에서도 적폐청산이라는 의견이 많았다.

반면 자유한국당 지지층은 정치보복이라는 의견이 83.5%에 달해 적폐청산이라는 의견(11.9%)을 크게 웃돌았다.

바른정당 지지층도 정치보복이라는 의견이 44.4%로 나타나 적폐청산이라는 의견(40.8%)을 오차범위 내에서 앞섰다.

연령별로는 30대, 20대, 40대, 50대 순으로 적폐청산이라는 응답이 많았다.

60대 이상에서는 정치보복이라는 응답이 오차범위 내에서 우세했다.

지역별로는 서울(74.1% vs 20.7%), 광주·전라(70.1% vs 15.7%), 경기·인천(65.7% vs 24.6%), 대구·경북(65.1% vs 31.1%), 대전·충청·세종(62.3% vs 29.3%), 부산·울산·경남(57.3% vs 35.0%) 등으로 모든 지역에서 적폐청산 응답이 더 많았다. 연합뉴스

저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >