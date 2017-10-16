¡®¼ºÃßÇà ³²¹è¿ì ´©±¸?¡¯ ´ç½Ã ¼Ó¿Ê±îÁö Âõ°í È²´ç¹ß¾ð..."¿¬±â¿¡ µµ¿ò µÆÁö?"

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A ¾¾´Â Áö³ 2015³â 4¿ù ¿µÈ ÃÔ¿µÁß »çÀü ÇÕÀÇ ¾øÀÌ ¿©¹è¿ì B ¾¾ÀÇ ¿ÊÀ» Âõ°í ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ ¸¸Áö´Â µî ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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