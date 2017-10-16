¡®ÁÖ°¡ ±Þµî¡¯ »ó½ÅÀüÀÚ, »ó¹Ý±â ¸ÅÃâ¾× ¹«·Á ¡®414¾ï?¡¯...¡°¾î¶² È¸»çÀÎ°¡ º¸´Ï¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.16 ¿ù 13:42
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½ÂÀÎ 2017.10.16  
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»ó½ÅÀüÀÚÀÇ »óÀå ÄÚ½º´Ú ÁÖ°¡°¡ ·Ñ·ÎÄÚ½ºÅÍÃ³·³ ±Þµî¶ôÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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EMI ÇÊÅÍ¿Í ÇÔ²² ¿øÀç·á¿Í »ý»ê°øÁ¤ÀÌ EMIÇÊÅÍÀÇ ÄÚÀÏ°ú À¯»çÇÑ ¸®¾×ÅÍµµ ÀÏºÎµµ »ý»êÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¦Ç°ÀÇ ÁÖ¿ä°í°´Àº LGÀüÀÚ, »ï¼ºÀüÀÚ, ÄíÄí, ÄíÃ¾ µîÀÌ ÀÖ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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