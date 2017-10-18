°íÇöÁ¤ µþ ¡°Ä£¾ö¸¶ ´à¾Ò´Ù? ±×ºÐÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾Æ¸§´Ù¿ì½Åµ¥¡±...°íÇöÁ¤ ¾ð±Þ ¹ß¾ðº¸´Ï

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± ‘º°º°Åå¼î’¿¡¼´Â °íÇöÁ¤°ú Á¤¿ëÁø ºÎÈ¸Àå »çÀÌ¿¡ ÅÂ¾î³ µÎ ÀÚ³à¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´« ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ÆÐ³Î·Î Ãâ¿¬ÇÑ ±èÅÂÇöÀº “18»ì µÈ °íÇöÁ¤ µÑÂ° µþÀÌ SNS¿¡¼ ÆÈ·Î¿ìµéÀÌ ÆÄ¿ìÄ¡¸¦ °ø°³ÇØ´Þ¶ó°í ÇÏ¸é Á÷Á¢ »çÁøÀ» ¿Ã¸®±âµµ ÇÏ°í, ´ëÁßµé°ú ¼ÒÅëÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¾ê±â°¡ ³ª¿Â´Ù”¸ç °íÇöÁ¤ µþÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÇÑ ½Ã»ç¹®È Æò·Ð°¡´Â “‘¾Æºü´Â ¾î¶² »ç¶÷ÀÌ³Ä’´Â Áú¹®¿¡ ‘¸ÚÀÖ°í ¾öÃ» ÀÚ»óÇÑµ¥ È°¡ ³ª¸é ¹«¼·´Ù’°í ´ë´äÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “‘Ä£¾ö¸¶¿Í ²À ´à¾Ò´Ù’´Â Áú¹®¿¡´Â ‘±×·± ¸» ÇÏ´Â °Å ¾Æ³Ä. ±×ºÐÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾Æ¸§´Ù¿ì½Åµ¥’¶ó¸ç ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇØ¼ ¼±¸Á °°Àº °Ô ÀÖ´Â °Å °°´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ» ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “»õ ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇØ¼´Â ‘»ç½Ç ³ª´Â Áö±Ý ¾ö¸¶¸¦ »õ¾ö¸¶¶ó°í ºÎ¸£´Â °Ô Âü ¹Ì¾ÈÇÑ °ÍÀÌ Áö±Ý±îÁö ³ª¿¡°Ô ÀÌ·¸°Ô »ç¶ûÀ¸·Î ´ëÇØÁØ ºÐÀÌ ¾ø¾ú´Ù’°í ÇÏ´õ¶ó”¸ç »õ¾ö¸¶¸¦ ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, °íÇöÁ¤Àº 17ÀÏ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ ¼¾ÅÒ½ÃÆ¼¿¡¼ ¿¸° ¿µÈ ‘È£¶ûÀÌº¸´Ù ¹«¼¿î °Ü¿ï¼Õ´Ô’ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈÁ¦(BIFF)°ü°´°úÀÇ ´ëÈ¿¡ Âü¿©Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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