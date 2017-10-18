°íÇöÁ¤ µþ ¡°Ä£¾ö¸¶ ´à¾Ò´Ù? ±×ºÐÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾Æ¸§´Ù¿ì½Åµ¥¡±...°íÇöÁ¤ ¾ð±Þ ¹ß¾ðº¸´Ï

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.18 ¼ö 11:41
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½ÂÀÎ 2017.10.18  
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ÀÌ¾î “‘Ä£¾ö¸¶¿Í ²À ´à¾Ò´Ù’´Â Áú¹®¿¡´Â ‘±×·± ¸» ÇÏ´Â °Å ¾Æ³Ä. ±×ºÐÀÌ ¾ó¸¶³ª ¾Æ¸§´Ù¿ì½Åµ¥’¶ó¸ç ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇØ¼­ ¼±¸Á °°Àº °Ô ÀÖ´Â °Å °°´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ» ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “»õ ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ‘»ç½Ç ³ª´Â Áö±Ý ¾ö¸¶¸¦ »õ¾ö¸¶¶ó°í ºÎ¸£´Â °Ô Âü ¹Ì¾ÈÇÑ °ÍÀÌ Áö±Ý±îÁö ³ª¿¡°Ô ÀÌ·¸°Ô »ç¶ûÀ¸·Î ´ëÇØÁØ ºÐÀÌ ¾ø¾ú´Ù’°í ÇÏ´õ¶ó”¸ç »õ¾ö¸¶¸¦ ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

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