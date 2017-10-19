|
|
|
|¡ã ÀÎ±â »ýÁ¸°ÔÀÓ ÇÃ·¹ÀÌ¾î¾ð³ë¿î½º ¹èÆ²±×¶ó¿îµå°¡ ¼¹ö ¾ÈÁ¤È¸¦ À§ÇÑ Á¤±â Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
ÀÎ±â »ýÁ¸°ÔÀÓ ÇÃ·¹ÀÌ¾î¾ð³ë¿î½º ¹èÆ²±×¶ó¿îµå°¡ ¼¹ö ¾ÈÁ¤È¸¦ À§ÇÑ Á¤±â Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â 19ÀÏ °ø½ÄÈ¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ¾à 1½Ã°£ µ¿¾È ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹èÆ²±×¶ó¿îµå °³¹ß»ç ºí·çÈ¦Àº “ÀÌ¹ø ÀÓ½Ã Á¡°ËÀº ¼¹ö ¾ÈÁ¤È¸¦ À§ÇÑ °ÍÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹èÆ²±×¶ó¿îµå´Â ¾Õ¼ Áö³ 17ÀÏ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå Á¡°ËÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛ¼¶ ¾ÆÀÌÅÛ ½ºÆù µî±ÞÀ» ÇÏÇâ½ÃÅ°°í ºñÇà±â Å¾½Â½Ã È¿°º´ ÀÌÆåÆ®°¡ À¯ÁöµÇ´Â Çö»óÀ» ¼öÁ¤Çß´Ù.
¿À´Â 20ÀÏ¿¡´Â ÁÖ°£ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ½ÃÁðÀÌ ½ÃÀÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶Ç ÁÖ°£ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿¡¼´Â ÇÑ±¹°ú ÀÏº» ¼¹ö°¡ Ãß°¡µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ³¯ ¼¹ö°¡ Áõ¼³µÇ¸é ¹èÆ²±×¶ó¿îµå À¯ÀúµéÀº º¸´Ù ÄèÀûÇÑ È¯°æ¿¡¼ °ÔÀÓÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >