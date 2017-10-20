¡®°áÈ¥¡¯ ÀåÁø¿µ¢¾°­ÇØÀÎ, º¸±â¸¸ÇØµµ Çàº¹ÇÑ Åõ¼¦...¡°´«¿¡¼­ ²ÜÀÌ ¶Ò¶Ò¡±

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ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ÙÁ¤¼¦ÀÌ °ø°³µÅ Å« ¹ÝÀÀÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó µÎ »ç¶÷Àº ¾ó±¼À» °¡±îÀÌ ´ë°í Çàº¹ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ¾î ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “´«¿¡¼ ²ÜÀÌ ¶Ò¶Ò” “¼±³²¼±³à ³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀåÁø¿µ°ú °ÇØÀÎÀº 21ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ÀÇ ÇÑ ¿¹½ÄÀå¿¡¼ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù.
ÀåÁø¿µÀº ±×·ì ºí·¢ºñÆ® Ãâ½ÅÀ¸·Î º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °ÇØÀÎÀº ¿µÈ ‘¶ß°Å¿î °ÍÀÌ ÁÁ¾Æ’, ‘ºÎ´ç°Å·¡’, ‘½ÉÀåÀÌ ¶Ú´Ù’, ‘³Ê´Â Æê’ µî¿¡ Á¶¿¬°ú ´Ü¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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