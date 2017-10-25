¡®¹Í½º³ªÀÎ µµÀü¡¯ ¼Õ¿¹¸², ÆøÇ³ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½À ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°ÀÌÁ¨ ¼Ò³à ¾Æ´Ñ ¼÷³à¡±

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‘½´ÆÛ½ºÅ¸K3’ Ãâ½Å ¼Õ¿¹¸²ÀÌ ½ºÅ¸¹ß±¼ ¿Àµð¼Ç JTBC ‘¹Í½º³ªÀÎ’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, ÃÖ±Ù ÆøÇ³ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ¼Õ¿¹¸²ÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇÏ´Â »çÁøÀÌ °ÔÀçµÅ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.
°ø°³µÈ ¼Ó ¼Õ¿¹¸²Àº Áö³ 2011³â Mnet ‘½´ÆÛ½ºÅ¸K3’ Ãâ¿¬¶§ 10»ì ÃÊµîÇÐ»ýÀÇ ¸ð½À¿¡¼ ¹þ¾î³ª ¼º¼÷ÇÑ ¸Å·ÂÀ» »Ë³Â´Ù.
Æ¯È÷ °ú°Å ±Í¿©¿ü´ø ¸ð½À°ú ´Þ¸® ¿©¼º½º·¯¿î ºñÁÖ¾ó·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¹ú½á 17»ì °í1ÀÌ±¸³ª” “ÀÌÁ¦´Â ¼Ò³à°¡ ¾Æ´Ñ ¼÷³à³×” “Âü Àß ÀÚ¶ú´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, JTBC ‘¹Í½º³ªÀÎ’Àº 24ÀÏ ¼Õ¿¹¸²ÀÇ 30ÃÊ »çÀüÅõÇ¥ ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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