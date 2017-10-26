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25ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀåÅäÅ©¼î ÅÃ½Ã’¿¡´Â 12³â¸¸¿¡ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ÇÑ ¹è¿ì ±è¹ÎÀÌ °Ô½ºÆ®·Î Âü¿©ÇØ Áö±Ý²¯ ¸ø´ÙÇÑ °¡Á·, ·ç¸Ó µî¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ MC ÀÌ¿µÀÚ´Â ±è¹ÎÀÇ ³²Æí ¼Ò¹®¿¡ ´ëÇØ “‘Àç¹úÀÌ´Ù. µ·ÀÌ ¸¹´Ù. ¾ó±¼ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ±è¼öÇöÀÌ´Ù’´Â ¸»µéÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “¸Â³ª¿ä? ¾Æ´Ï¸é ´Ù Æ²¸°°¡¿ä?”¶ó°í ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è¹ÎÀº “±×·±¼Ò¹®ÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¸ô¶ú´Ù”¸ç “´Ù Æ²¸°°Í °°´Ù”°í ¿ôÀ½À» ÅÍ¶ß·È´Ù.
MC ¿À¸¸¼®Àº “(±è¹ÎÀÇ ³²ÆíÀÌ) ÇÏ¹öµå MBA Ãâ½Å¿¡ °Ô´Ù°¡ ¿µÈ°¨µ¶¶ó°í µé¾ú´Ù. ¶Ç ÇÑ±¹ÀÎ ÃÖÃÊ ¼±´í½º ¿µÈÁ¦¿¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù´õ¶ó”°í ¾öÄ£¾Æ ½ºÆåÀ» À¼¾ú´Ù.
±×·¯ÀÚ ±è¹ÎÀº ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â “¸Â´Ù”°í ÀÎÁ¤À» ÇÑ ÈÄ “¸¸³¯¶§´Â ¿µÈ°¨µ¶ÀÌ¾ú´Ù. Áö±ÝÀº ¾Æ´Ï´Ù”°í Á¤È®ÇÏ°Ô ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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