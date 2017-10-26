¡®ÆÄ±âÈ¯¼Û¡¯ ¼¶¸¶À» ¿©±³»ç ¼ºÆøÇà»ç°Ç, °¡ÇØÀÚ 2½É¼­ ´ëÆø°¨Çü ¿Ö?...¡°ÇÇÇØÀÚ Ã³¹ú ¿øÄ¡ ¾Ê¾ÆÇß´Ù?¡±

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´ë¹ý¿ø 1ºÎ´Â 26ÀÏ ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇ Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý»ó °°£ µî ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è¸ð ¾¾¿Í ÀÌ¸ð ¾¾, ¹Ú¸ð ¾¾ÀÇ »ó°í½É Â¡¿ª 10³â, 8³â, 7³â ¿ø½ÉÀ» ÆÄ±âÇÏ°í ´Ù½Ã ±¤ÁÖ°í¹ýÀ¸·Î µ¹·Áº¸³Â´Ù.
»ç°ÇÀº Áö³ÇØ 5¿ù Àü³² ½Å¾ÈÀÇ ÇÑ ¼¶¸¶À» ÃÊµîÇÐ±³ °ü»ç¿¡¼ ¿©±³»ç¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇØ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â 1½É¿¡¼ ÇÐ±³ ±³»çÀÎ ÇÇÇØÀÚÀÇ ÁÖ°Å½Ã¼³¿¡ Ä§ÀÔ, ¹ÝÇ×ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÅÂ¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¼ºÆøÇàÇÏ°í 1³â ÀÌ»ó »óÇØ¸¦ ÀÔÈ÷´Â µî ÁËÁúÀÌ ºÒ·®ÇÑµ¥´Ù »çÈ¸Àû ºñ³ÀÌ ³ô´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ±è¾¾¿¡ Â¡¿ª 18³â ÀÌ¾¾¿Í ¹Ú¾¾¿¡ 13³â°ú 12³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
±×·¯³ª 2½É¼ ÀçÆÇºÎ´Â ´ëÆø °¨ÇüÇØ ±è¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 10³âÀ», ÀÌ¾¾¿Í ¹Ú¾¾¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 8³â°ú 7³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÌµéÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÕÀÇÇß°í ÇÇÇØÀÚ°¡ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í Åº¿øÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡ µîÀ» ÂüÀÛÇß´Ù”¸ç °¨Çü ÀÌÀ¯¸¦ µé¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 2½É ÆÇ°á ÈÄ ‘Çü·®ÀÌ °¡º±´Ù’´Â ¿©·ÐÀÌ ÀÏ¾î ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ‘ÆÄ±âÈ¯¼Û’ÀÇ ¶æ¿¡µµ ³×Æ¼ÁðÀÇ °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.
ÆÄ±â´Â »ó¼ÒÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ¿© ¿ø½ÉÆÇ°áÀ» Ãë¼ÒÇÏ´Â ÆÇ°áÀÌ´Ù. ÇÑ¸¶µð·Î ÆÄ±âÈ¯¼ÛÀº ¿ø½ÉÆÇ°áÀ» ÆÄ±âÇÑ °æ¿ì, ´Ù½Ã ½ÉÆÇÇÏµµ·Ï ¿ø½É¹ý¿øÀ¸·Î »ç°ÇÀ» È¯¼ÛÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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