¡®Ú¸ÀÔ±¹ °ÅºÎ ³í¶õ¡¯ ¹æÅºÃ»³â´Ü ¡°¹Ì±¹¿¡ °¡Áö ¸øÇÑ´Ù¸é...¡± ³¡±îÁö Æ®·³ÇÁ Àú°Ý ÀÇÁö

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¹æÅºÃ»³â´Ü ÃøÀº Ãâ±¹´çÀÏÀÎ 25ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î ÀÌ³¯ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç¸¦ ÅëÇØ ¹æ¹Ì´Ü 14¸í ¸ðµÎ¿¡ ÀÔ±¹ °ÅºÎ ÀÔÀåÀ» Åëº¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 18ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ÅºÇÙ ¿©·ÐÀ» °íÁ¶½ÃÅ°°í ±¹Á¦»çÈ¸¿Í ¹Ý(Úã) Æ®·³ÇÁ ÆòÈ¿¬´ë ¿îµ¿À» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
´çÃÊ ÀÌ ¿îµ¿Àº 25ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 1ÀÏ±îÁö ¹Ì±¹À¸·Î Ãâ±¹ÇØ 1ÁÖÀÏ°£ ÁøÇà µÉ °èÈ¹ÀÌ¾ú´Ù.
¹æÅºÃ»³â´Ü ÃøÀº “¹Ì±¹¿¡ °¡Áö ¸øÇÑ´Ù¸é Æ®·³ÇÁ°¡ ¿À´Â ÇÑ±¹¿¡¼ ´ëºÏÁ¦Àç ±ÔÅº°ú Æ®·³ÇÁ ÅºÇÙ, ÆòÈ¼öÈ£ µî È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¡°Ú´Ù”°í ÀÇÁö¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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