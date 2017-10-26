°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.26 ¸ñ 12:40
¿¬¿¹/½Ã»ç
¿À½ÂÈÆ, ¿µÈ­ ¡®¸Þ¼Òµå¡¯¼­ µ¿¼ºÅ°½ºÇß´Ù?...¹Ú¼º¿õ ¡°¿À½ÂÈÆ, ±äÀå ¸¹ÀÌ ÇÏ´õ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ¿À½ÂÈÆÀÌ ‘¾¾³×Å¸¿î’ Ãâ¿¬À¸·Î È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ¿µÈ­ '¸Þ¼Òµå'¼­ ¹Ú¼º¿õ°úÀÇ Å°½º½Å ¿¡ÇÇ¼Òµåµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹è¿ì ¿À½ÂÈÆÀÌ ‘¾¾³×Å¸¿î’ Ãâ¿¬À¸·Î È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ¿µÈ­ '¸Þ¼Òµå'¿¡¼­ ¹Ú¼º¿õ°úÀÇ Å°½º½Å ¿¡ÇÇ¼Òµåµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹Ú¼º¿õÀº Áö³­ ¿µÈ­ ‘¸Þ¼Òµå’ ½Ã»çÈ¸ ¹«´ë¿¡¼­ “³»°¡ »ó³²ÀÚ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ÀÖ´Ù“°í ¸»ÇÏ´õ´Ï ”³²ÀÚ¿Í Å°½º¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ »ó´çÇÑ µµÀüÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ¿À½ÂÈÆÀÌ¶ó´Â ¹è¿ì¸¦ º¼¼ö·Ï ¸Å·Â¿¡ ºüÁ®µç´Ù°í ÇØ¾ß ÇÒ±î, ±×·± ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “±Ø Áß Èñ¿ø ÀÛ¾÷½Ç¿¡¼­ Å°½º½ÅÀ» Âï´Â Àå¸é¿¡¼­ °¨µ¶ÀÌ Àú¿¡°Ô ÄÆ ±ÇÇÑÀ» Áá´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¹Ú¼º¿õÀº “¿À½ÂÈÆÀÌ ±×³¯µû¶ó ±äÀåÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Àú´Â ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ÀÜ¼Ò¸® ÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀº ¾Æ´Ï°í º¸¿©ÁÖ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ¾ú´Ù. ±× ¶§ ½Ã°£À» °¡Á³´Âµ¥ ¿À½ÂÈÆÀÌ µû¶ó¿À´õ¶ó. Èûµé °ÍÀÌ¶ó »ý°¢Çß´Âµ¥ Å×ÀÌÅ©¸¦ ¼¼ ¹ø °¬´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ÄÆ ±ÇÇÑÀ» Àú¿¡°Ô ÁÖ´Ï »¡¸® ÇÏÁöµµ ¸øÇß´Ù”¸ç “¿ì¸®ÀÇ ¾Öµå¸®ºê°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¼ö¿ùÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸ ¼¼ ¹øÀÇ »Ç»Ç¸¦ Àß Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÇÑÆí, ¿À½ÂÈÆÀº 26ÀÏ SBS ÆÄ¿öFM ‘¹Ú¼±¿µÀÇ ¾¾³×Å¸¿î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¿µÈ­ ‘¸Þ¼Òµå’¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡±
  • ·ùÇöÁø¢¾¹èÁöÇö, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°Çàº¹ÇÔ¿¡ Àý·Î Áö¾îÁö´Â ¹Ì¼Ò"
  • ¿£È­ È¯À², 900¿ø´ë ¹ØÀ¸·Î ¶³¾îÁú±î? ¼³·½°ú °ÆÁ¤ ±³Â÷ÇØ
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ÀåÁø¿µ¢¾°­ÇØÀÎ, º¸±â¸¸ÇØµµ Çàº¹ÇÑ Åõ¼¦...¡°´«¿¡¼­ ²ÜÀÌ ¶Ò¶Ò¡±
  • ¿£È­ È¯À², 980¿ø´ë·Î ´õ ³»·Á¾ÉÀ»±î?¡¦¡°¾ðÁ¦ È¯ÀüÇÏÁö¡± Ä¡¿­ÇÑ ´«Ä¡½Î¿ò
    • [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡± [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡±
    2
    ·ùÇöÁø¢¾¹èÁöÇö, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°Çàº¹ÇÔ¿¡ Àý·Î Áö¾îÁö´Â ¹Ì¼Ò"
    3
    ¿£È­ È¯À², 980¿ø´ë·Î ´õ ³»·Á¾ÉÀ»±î?¡¦¡°¾ðÁ¦ È¯ÀüÇÏÁö¡± Ä¡¿­ÇÑ ´«Ä¡½Î¿ò
    4
    ¡®¹Í½º³ªÀÎ µµÀü¡¯ ¼Õ¿¹¸², ÆøÇ³ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½À ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°ÀÌÁ¨ ¼Ò³à ¾Æ´Ñ ¼÷³à¡±
    5
    [»çÁø´º½º]¿ª´ë±Þ ½Ã±¸?, ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ±ôÂ¦ ½Ã±¸
    6
    ÁÖ³ëÇÃ·Î µÑ·¯½Ñ ¡®±Ý¼öÀú¼³¡¯Àº? ¡®CEO ÈÄ°èÀÚ+ÀÇ´ë Ãâ½Å¡¯
    7
    ¡®µæ³à¡¯ ºñ¡¤±èÅÂÈñ ¡°µþÀÌ ÁÁ´õ¶ó¡±...µþ ³º°í ½Í´Ù´ø ÀÚ³à°èÈ¹ ¡®¼Ò¿øÀÌ·ð³×¡¯
    8
    ½Å¼¼°è Ã¤¿ë, ¼­·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦°è¿­»ç º°·Î ¹ßÇ¥½Ã°£ Â÷ÀÌ³ª
    9
    ÇÑ±¹½Ã¸®Áî ÃÖÃÊ ½Ã±¸ÀÚ´Â? ¡®À¯Èï¼ö Ãæ³²µµÁö»ç¡¯¡¦Ùþ ´ëÅë·Éµµ ½Ã±¸ ³ª¼³±î?
    10
    LHÃ¤¿ë, ¼­·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦¼­·ùÀüÇü ÅëÇØ 40¹è¼ö »Ì¾Æ
    °íÀü¸íÀÛ ¡®Á¤±ÛºÏ¡¯ °¡Á· ¹ÂÁöÄÃ·Î ¸¸³­´Ù
    ±¹³» ÃÖ°í ¹«¿ë¼öµé ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¡®ÃãÀÌ ¸»ÇÏ´Ù¡¯
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ ¸Â¾Æ 25ÀÏ ¹«·á ¿µÈ­»ó¿µ
    ÀÚ¿¬À» ´àÀº ±×¸©, ¼¼¿ùÀ» ´ã´Ù
    ÈÆ³² ¾ÆÄÚµð¾î´Ï½ºÆ®ÀÇ ¡®°¡À»µ¿È­¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr