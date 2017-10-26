¿À½ÂÈÆ, ¿µÈ­ ¡®¸Þ¼Òµå¡¯¼­ µ¿¼ºÅ°½ºÇß´Ù?...¹Ú¼º¿õ ¡°¿À½ÂÈÆ, ±äÀå ¸¹ÀÌ ÇÏ´õ¶ó¡±

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|¡ã ¹è¿ì ¿À½ÂÈÆÀÌ ‘¾¾³×Å¸¿î’ Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ¿µÈ '¸Þ¼Òµå'¼ ¹Ú¼º¿õ°úÀÇ Å°½º½Å ¿¡ÇÇ¼Òµåµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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¹Ú¼º¿õÀº Áö³ ¿µÈ ‘¸Þ¼Òµå’ ½Ã»çÈ¸ ¹«´ë¿¡¼ “³»°¡ »ó³²ÀÚ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ÀÖ´Ù“°í ¸»ÇÏ´õ´Ï ”³²ÀÚ¿Í Å°½º¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ »ó´çÇÑ µµÀüÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “±×·±µ¥ ¿À½ÂÈÆÀÌ¶ó´Â ¹è¿ì¸¦ º¼¼ö·Ï ¸Å·Â¿¡ ºüÁ®µç´Ù°í ÇØ¾ß ÇÒ±î, ±×·± ¸¶À½ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “±Ø Áß Èñ¿ø ÀÛ¾÷½Ç¿¡¼ Å°½º½ÅÀ» Âï´Â Àå¸é¿¡¼ °¨µ¶ÀÌ Àú¿¡°Ô ÄÆ ±ÇÇÑÀ» Áá´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹Ú¼º¿õÀº “¿À½ÂÈÆÀÌ ±×³¯µû¶ó ±äÀåÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Àú´Â ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ÀÜ¼Ò¸® ÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀº ¾Æ´Ï°í º¸¿©ÁÖ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀÌ¾ú´Ù. ±× ¶§ ½Ã°£À» °¡Á³´Âµ¥ ¿À½ÂÈÆÀÌ µû¶ó¿À´õ¶ó. Èûµé °ÍÀÌ¶ó »ý°¢Çß´Âµ¥ Å×ÀÌÅ©¸¦ ¼¼ ¹ø °¬´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÄÆ ±ÇÇÑÀ» Àú¿¡°Ô ÁÖ´Ï »¡¸® ÇÏÁöµµ ¸øÇß´Ù”¸ç “¿ì¸®ÀÇ ¾Öµå¸®ºê°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¼ö¿ùÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸ ¼¼ ¹øÀÇ »Ç»Ç¸¦ Àß Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, ¿À½ÂÈÆÀº 26ÀÏ SBS ÆÄ¿öFM ‘¹Ú¼±¿µÀÇ ¾¾³×Å¸¿î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¿µÈ ‘¸Þ¼Òµå’¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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