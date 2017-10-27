·ù¼®Ãá, ¹ÚÁ¤Èñ Ãßµµ½Ä¼­ ¿å¼³¡¤Æø¾ð¿¡ 10ºÐ¿¡ ÅðÀå?...¡°¿©±â°¡ ¾îµð¶ó°í ¿À´À³Ä¡±

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·ù Çõ½ÅÀ§¿øÀåÀº 26ÀÏ ¼¿ï ±¹¸³ÇöÃæ¿ø¿¡¼ ¿¸° 38ÁÖ±â ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É Ãßµµ½ÄÀ» Ã£¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ·ù À§¿øÀåÀº Ãß¸ð½ÄÀå ÁöÁ¤¼®¿¡ ¾ÉÀ¸·Á´Â ¼ø°£ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÁöÁöÀÚµé¿¡°Ô ¿å¼³°ú Æø¾ðÀÌ ¼¯ÀÎ °Å¼¾ Ç×ÀÇ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÁöÁöÀÚ 10¿©¸íÀº ·ù À§¿øÀåÀÇ ÀÚ¸®¿¡ Ã£¾Æ°¡ “¿©±â°¡ ¾îµð¶ó°í ¿À´À³Ä” “³×°¡ ¹Ú±ÙÇý Á×¿´´Ù” “ÁýÀ¸·Î ²¨Á®¶ó” µî °íÇÔÀ» Ä¡¸ç ·ù À§¿øÀåÀÇ ¿ÊÀ» Àâ°í °ÅÄ¥°Ô ²ø¾î³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ·ù À§¿øÀåÀº »çº¹ °æÂû°ü µîÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ¾Æ 5ºÐ °Å¸®¿¡ ÀÖ´Â ÁÖÂ÷ÀåÀ¸·Î ÅðÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÁöÁöÀÚµéÀº ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§°¡ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚÁøÅ»´çÀ» ±ÇÀ¯ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ºÐ³ë¸¦ ½ñ¾Æ³½ °ÍÀ¸·Î ÃßÃø¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¶Ç ÀÏºÎ ÁöÁöÀÚµéÀº ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ÅºÇÙµÈ »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “¿¬¼³¹® Á¤µµ´Â ºÎÅ¹ÇÒ ¼ö ÀÖÁö ¹«½¼ ±¹±â ¹®¶õÀÌ³Ä” “ÅºÇÙ ¿ô±â´Â ¼Ò¸® ÇÏÁö ¸¶¶ó”¸ç ÇÑÅº ¼¯ÀÎ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Ãßµµ½ÄÀº ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É °íÇâÀÎ °æºÏ ±¸¹Ì¿Í ÀÏÁ¦°Á¡±â¿¡ ±³»ç·Î ÀÏÇÑ °æºÏ ¹®°æ¿¡¼µµ ¿·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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