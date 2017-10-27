º¯ÈñÀç ¡°·ù¼®Ãá, ÆøÇàÀ» ´çÇØ? Âü Á¤Ä¡ ´õ·´°Ô ¹è¿ü´Ù¡±...¹ÚÁ¤Èñ Ãßµµ½Ä »ç°Ç ¸Íºñ³­

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·ù¼®Ãá ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§¿øÀåÀÌ ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É Ãßµµ½Ä¼ Ä£¹Ú´ÜÃ¼¿¡ ÆøÇà·Æø¾ðÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í º¯ÈñÀç ¹Ìµð¾î¿öÄ¡ ´ëÇ¥°¡ °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
º¯ ´ëÇ¥´Â 26ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ³¯ ÀÏ°ú °ü·ÃÇØ ½Ã°£Â÷¸¦ µÎ°í ³× ¹øÀÇ ÂªÀº ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
º¯ ´ëÇ¥´Â “µþ¿¡ Ä®ÁúÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¾î¶»°Ô ±× ¾Æ¹öÁö¸¦ Ã£¾Æ°¡³Ä”¸ç ·ù À§¿øÀåÀÌ ºÀº¯À» ´çÇÒ ¶§ ÀÚ½ÅÀÌ °æÈ£ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ “±¦È÷ ¸·¾ÆÁá´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
·ù À§¿øÀåÀÌ ÀÌ³¯ Ä£¹Ú´ÜÃ¼¿¡ ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤¿¡´Â “·ù¼®Ãá ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ÀÌ¸® ¶Ù°í Àú¸® ¶Ù´Â Á¦ ¸ð½À, ÇãÁØTV¿¡ Á¤È®È÷ ÀâÇû´Ù”¸ç “¹¹, ´ëÇÑ¾Ö±¹´çÀÌ ·ù¼®ÃáÀ» ÆøÇàÀ» ÇØ?”¶ó°í ÀÇ¾ÆÇÑ ¶æÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “¿ì¸®´ç ´ç¿øµé »Ó ¾Æ´Ï¶ó Âü¿©´ÜÃ¼ È¸¿ø ÀüÃ¼°¡ ³ª°¡¶ó°í ºÐ³ëÇß´Ù. ‘´ëÇÑ¾Ö±¹´ç¿¡ ·ù¼®ÃáÀÌ ÆøÇà´çÇß´Ù’ ÀÚÇà°ø°¥¼î¸¦ ÇÑ´Ù”¸ç “Á¦°¡ ·ù¼®Ãá°ú ÀÎ°£¹éÁ¤µé ÀÌ·¸°Ô ÀÚÇØ°ø°¥¼î ÇÒ°Ô »·ÇØ °æÈ£·Î ºÙ¾î ¿µ»óÀ¸·Î ³²°Ü ³õ¾Ò´Ù. Âü Á¤Ä¡ ´õ·´°Ô ¹è¿ü´Ù”°í ÆøÇà ³í¶õ¿¡ °ÇÏ°Ô ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ·ù À§¿øÀåÀº 38ÁÖ±â ¹ÚÁ¤Èñ Àü ´ëÅë·É Ãßµµ½Ä¼ ¹Ú Àü ´ëÅë·É ÁöÁöÀÚ¿¡ “¿©±â°¡ ¾îµð¶ó°í ¿À³Ä” “ÁýÀ¸·Î ²¨Á®¶ó”¸ç ¿å¼³°ú ÇÔ²² ÀÏºÎ ÆøÇàÀ» ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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