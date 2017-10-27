¡®ÀÌ¸í¹Ú Àú°Ý¼ö¡¯ ÁÖÁø¿ì, ÀÌ½ÃÇü ³×ÀÌ¹ö °Ë»ö»èÁ¦¿¡ ...¡°¾Æ¹öÁö¸¦ ¾Æ¹öÁö¶ó ¸øºÎ¸£°í, ´Ù½º´Â ´©±¸ °Ì´Ï±î¡±

|
|
|
|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÃøÀÌ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö¿¡ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü¾¾ÀÇ ÀÌ¸§À» »èÁ¦ ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ÁÖÁø¿ì ½Ã»çÀÎ ±âÀÚ°¡ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ÁÖÁø¿ì ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÃøÀÌ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö¿¡ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü¾¾ÀÇ ÀÌ¸§À» »èÁ¦ ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ÁÖÁø¿ì ½Ã»çÀÎ ±âÀÚ°¡ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» ÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÁÖ ±âÀÚ´Â 27ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ‘¾Æ¹öÁö¸¦ ¾Æ¹öÁö¶ó ºÎ¸£Áö ¸øÇÏ´Â ÀÌ½ÃÇü”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¸í¹Ú °¡Ä«, ´Ù½º´Â ´©±¸ °Ì´Ï±î?”¶ó¸ç “³×²¨ÁÒ”¶ó°í ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ³×ÀÌ¹ö´Â ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÃøÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó ÀÌ½ÃÇü ¾¾ÀÇ ÀÌ¸§À» ÀÎ¹°Á¤º¸¼ »èÁ¦Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >