¡®Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀå Áö¸í¡¯ ÀÌÁø¼º, ¹Ú±ÙÇý ÅºÇÙ½ÉÆÇ¼­ ¡®º¸ÃæÀÇ°ß ÁöÀû¡¯...¡°ºÒ¼º½ÇÇÑ ´ëÅë·É¡±

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¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ¼ “ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ´Â ±×µ¿¾È ±Ç·ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ½Ã¹ÎÀÇ ±Ç¸®¸¦ º¸È£ÇÏ°í »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¸¦ ¹è·ÁÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ÀÇ°ßÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³»´Â µî ±¹¹Î ±âº»±Ç°ú Çå¹ýÀ» ¼öÈ£ÇØ¾ß ÇÏ´Â ÇåÀçÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ Ãæ½ÇÇß´Ù”°í Áö¸í ¹è°æÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ´Â 1956³â ºÎ»ê Ãâ½ÅÀ¸·Î °æ±â°í¿Í ¼¿ï´ë ¹ý´ë¸¦ Á¹¾÷Çß´Ù. 1983³âºÎÅÍ 30³â °¡±îÀÌ ¹ý°üÀ¸·Î ±Ù¹«ÇÏ¸é¼ Áö³ 2012³â Çå¹ýÀçÆÇ°ü¿¡ ÀÓ¸íÀÌ µÆ´Ù.
Æ¯È÷ ±×´Â Áö³ 3¿ù ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ÅºÇÙ½ÉÆÇ¿¡¼ º¸ÃæÀÇ°ßÀ» ³»¸ç ´ëÅë·ÉÀÇ ¼º½ÇÇÑ Á÷Ã¥¼öÇà ÀÇ¹« À§¹ÝÀ» ÁöÀûÇØ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
ÀÌ ÀçÆÇ°üÀº ´ç½Ã “Âü»ç°¡ ¹ß»ýÇÑ ÈÄ¿¡µµ Áý¹«½Ç¿¡ Á¤»ó Ãâ±ÙÇÏÁö ¾Ê°í °üÀú¿¡ ¸Ó¹® °ÍÀº ±× ÀÚÃ¼¸¸À¸·Î ´ëÅë·ÉÀÇ ºÒ¼º½ÇÇÔÀ» µå·¯³½ Â¡Ç¥¿´´Ù”°í ²ÙÂ¢Àº ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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