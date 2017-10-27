¡®ÇÑ±¹´ç ±¹°¨ºÒÂü¡¯ MBCÇØÁ÷±âÀÚ ÀÌ¿ë¸¶ ÀÏÄ§...¡°Àû¹ÝÇÏÀå, µµµÏÀÌ ¸ùµÕÀÌ µç ²Ã¡±

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ÀÌ ±âÀÚ´Â 27ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Àû¹ÝÇÏÀåÀÌ¶õ ¸»ÀÌ ÀÖÁö¿ä. µµµÏÀÌ ¸ùµÕÀÌ¸¦ µç´Ù°í. Áö±Ý ÀÚÇÑ´ç ÇàÅÂ°¡ µüÀÔ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±×µ¿¾È ±¹¹Îµé¿¡°Ô¼ °Å»ÇÑ °ø¿µ¹æ¼ÛÀ» ¼Õ¿¡¼ ³õÀ¸·Á´Ï °ÌÀÌ ³ª´Â°¡ º¾´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Î Á¦´ë·ÎµÈ °ø¿µ¹æ¼ÛÀÌ ÀÚ½ÅµéÀÇ ÇàÅÂ¿¡ ´ëÇØ Á¶¸ñÁ¶¸ñ ºñÆÇÇÒ °ÍÀ» µÎ·Á¿öÇÏ´Â °ÅÁÒ”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ ±âÀÚ´Â “ÀÌÁ¦ ³ÃÀüÀû ¼ö±¸²ÃÅë ÀÌ³ä¿¡¼ ¹þ¾î³ª½Ê½Ã¿À”¶ó¸ç “±×¸®°í ±¹¹Î¸¸ ¹Ù¶óº¸¸ç Á¤Ä¡ÇÒ »ý°¢À» ÇÏ¸é ±¹¹Î°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â °ø¿µ¹æ¼ÛÀ» µÎ·Á¿öÇÒ ÀÌÀ¯°¡ ÀüÇô ¾ø½À´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¾ÈÃ¶¼ö ´ëÇ¥¿Í ±¹¹ÎÀÇ ´çÀÌ ±×µ¿¾È °ø¿µ¹æ¼ÛÀ» Á¤»óÈ½ÃÅ°°Ú´Ù°í ÇØ¿Â ¾à¼Óµµ ±â¾ïÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤Ä¡ÀÇ ±âº»Àº ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ°´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±¹¹ÎµéÀÌ ÁöÄÑº¸°í ÀÖ½À´Ï´Ù °ø¿¬ÇÑ ¾çºñ·ÐÀ¸·Î ¾ç´Ù¸®°ÉÄ¡±â ÀÌ·±°Í ±¹¹Îµé ´«¿¡ ÁÁÁö ¾Ê½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ÀÌ³¯ MBC ¹æ¼Û¹®ÈÁøÈïÈ¸(¹æ¹®Áø) ÀÌ»ç ¼±ÀÓ¿¡ ¹Ý¹ßÇØ ±¹Á¤°¨»ç º¸ÀÌÄàÀ» ¼±¾ð, ºÒÂüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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