·ù¿©ÇØ, ¹Ú±ÙÇý ÀçÆÇ°ÅºÎ ºñÆÇ ±ÝÅÂ¼·¿¡ ÀÏÄ§...¡°³ëÅÂ¿ì¡¤ÀüµÎÈ¯µµ ÀçÆÇ°ÅºÎÇß´Ù¡±

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±Ý ÀÇ¿øÀÌ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÀçÆÇ°ÅºÎ¸¦ ‘¿¬¼â»ìÀÎ¸¶ À¯¿µÃ¶ÀÌ³ª ÇÏ´Â ÇàÅÂ'¶ó°í ÇÑ ¸»°ú °ü·ÃÇØ “ÇÑ³ª¶óÀÇ ´ëÅë·ÉÀÌ¾ú´ø »ç¶÷À» ¾Æ¹«¸® ÀÇ¿ø´Ô²²¼ ÆïÇÏÇÏ°í ½Í¾îµµ ¿¬¼â»ìÀÎÀÚ¿Í ºñ±³ÇØ¼ ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â°ÍÀº ÀÇ¿ø´ÔÀÇ ÀÎ°ÝÀÌ Âü ÀÇ½ÉµË´Ï´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “±º»çÁ¤±Çµµ ¾Æ´Ñµ¥.. ÀçÆÇ°ÅºÎ ÇÏ³Ä°í ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ±º»çÁ¤±Çµµ ¾Æ´Ñµ¥. ÁÖ3È¸ÀÌ»ó ÀçÆÇÀ» ÁøÇàÇÏ°í ´Ù½Ã ±¸¼Ó¿¬ÀåÀ» ÇÏ°í °è¼ÓÇØ¼ »çÁøÀÌ°ø°³µÇ°í ¼ö°¨µÈ ¹æÀ» °©·ÐÀ»¹Ú ÇÏ´Â°ÍÀº °ú¿¬ ¿Ç´Ù°í »ý°¢ÇÏ½Ê´Ï±î?”¸ç “°¡º±Áö¾Ê°Ô ¹ýÁ¶ÀÎÀ¸·Î. ÀÇ¿øÀ¸·Î. »ý°¢±íÀÌ ÇÏ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.”°í ÀÏÄ§À» Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “À¯¿µÃ¶°ú ºñ±³ÇÏ½Ã´Ù´Ï ½ÉÇÏ¼Ì½À´Ï´Ù!”¸ç “±×·±µ¥ À¯¿µÃ¶µµ ÁÖ3È¸ 4È¸ ÀçÆÇÇß³ª¿ä?”¶ó°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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