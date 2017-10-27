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°í ÀÌ»çÀåÀº Áö³ 1¿ù MBC »ó¹Ý±â ¾÷¹«º¸°í¿¡¼ ±èÀå°â MBC º¸µµ º»ºÎÀå¿¡ “¿©·¯ ¸ÅÃ¼°¡ ¿Ö°î¤ýÁ¶ÀÛ ¹æ¼ÛÀ» ÇÏ´Ï±î ¾Ö±¹½Ã¹ÎµéÀÌ ¹ÌÈíÇÏÁö¸¸ MBC¸¸ º¸°í ÀÖ´Ù“¸ç “Á¶¸¸°£ MBC ½ÃÃ»·üÀÌ È® ³ô¾ÆÁú Å×´Ï ±×·¸°Ô °øÁ¤¼ºÀ» Àß À¯ÁöÇØ ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ´ç½Ã´Â ÃÖ¼ø½Ç ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ·Î MBC ´º½ºµ¥½ºÅ© ½ÃÃ»·üÀÌ 3%´ë·Î ÇÏ¶ô, ÆíÇâµÈ º¸µµ·Î ÁúÅ¸¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´ø ½Ã±â·Î °í ÀÌ»çÀåÀÇ ¹ß¾ðÀ» ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
¶ÇÇÑ °í ÀÌ»çÀåÀº “ÅÂ±Ø±â ÁýÈ¸¿¡¼ MBC´Â Àý´ëÀû È¯¿µÀ» ¹Þ°í, MBC¸¸ Â÷·®¿¡ Å¾½ÂÇØ ÃëÀç°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù”¸ç “º¸¼ö ÁýÈ¸¿¡ JTBC´Â µé¾î°¡Áöµµ ¸øÇÑ´Ù. ÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÑ ÀÎ¿øÀÌ ¸¹´Ù°í ¹Î½ÉÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ÁÖÀåÀ» Çß´Ù.
¶ÇÇÑ Áö³ÇØ Á¤±âÀÌ»çÈ¸¿¡¼´Â MBC ±âÀÚµéÀÌ ÃÐºÒÁýÈ¸ ÇöÀå¿¡¼ ÂÑ°Ü³ °Í°ú °ü·ÃÇØ “JTBCµµ ¾Ö±¹´ÜÃ¼ ÁýÈ¸¿¡ ³ª°¡¸é ÂÑ°Ü³¯ °Í”ÀÌ¶ó¸ç º¸µµ Ã¥ÀÓÀÚµéÀ» °¨½Î´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶Ç Áö³ ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ ´ëÇØ “ÁýÈ¸ ¶§ ±ê¹ß º¸´Ï±î ¹ÎÁÖ³ëÃÑ, Àü±³Á¶¿¡¼ µ¿¿øÇÑ »ç¶÷µéÀÌÁö ½Ã¹ÎÀº ¸î ¸í ¾ø¾ú´Ù”°í ÁÖÀåÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, °í¿µÁÖ ¹æ¼Û¹®ÈÁøÈïÈ¸ ÀÌ»çÀåÀÌ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øÈ¸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ Âü¼®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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