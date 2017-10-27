¡°Á¡½É¶§ ¾îµð°¬³Ä¡± °í¿µÁÖ VS ½Å°æ¹Î ¡®±¹°¨¼³Àü¡¯...¡°¶È¹Ù·Î ÇÏ¶ó¡± ¡°¶È°°ÀÌ ¶È¹Ù·Î ÇÏ¶ó¡±

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27ÀÏ ±¹È¸¿¡¼´Â °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øÈ¸¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¤°¨»ç°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.
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ÀÌ¿¡ °í ÀÌ»çÀåÀº “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡ °¬¾ú´Ù”°í ´äÇß°í “±â°üÁõÀÎÀÎµ¥ Ã³½Å°ú ¹ß¾ð¿¡ Á¶½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ½Å ÀÇ¿øÀÌ ¸»Çß´Ù.
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°í ÀÌ»çÀåÀº ÀÌ¾î “½¬´Â ½Ã°£¿¡ °£ °ÍÀÎµ¥ °¡¸é ¾ÈµÇ´Â °÷ÀÎ°¡”¶ó°í ¸»Çß°í, ½Å ÀÇ¿øÀº “½¬´Â ½Ã°£¿¡ ¾Æ¹« µ¥³ª °¡´Â°¡. Áö±Ý±îÁö ±×·¸°Ô »ì¾Ò´Â°¡”¶ó°í ¾ð¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ °í ÀÌ»çÀåÀº “¹«½¼ ¹®Á¦°¡ µÇ´ÂÁö ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù. ÇÑ±¹´ç¿¡¼ MBC »çÅÂ¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°í ½Í¾î¼ ¿Í ´Þ¶ó°í ÇØ¼ °£ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÁõÀÎÀº ±× °÷¿¡ °¡¸é ¾È µÈ´Ù´Â ¹ýÀÌ ÀÖ´Â°¡”¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
½Å ÀÇ¿øÀº “±×·± ¹ýÀº ¾øÁö¸¸ ¾îµð´Ù ´ë°í Ç×ÀÇ¸¦ ÇÏ´Â°¡. ¶È¹Ù·Î ÇÏ¶ó”¸ç ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù. °í ÀÌ»çÀåÀº “Áö±Ý ÁõÀÎ¿¡°Ô ±×·± ½ÄÀÇ ¸»Åõ°¡ ¾îµð ÀÖ´Â°¡. ÀúÇÑÅ× ¶È¹Ù·Î ÇÏ¶ó°í ÇßÀ¸´Ï Àúµµ ¶È°°ÀÌ ¶È¹Ù·Î ÇÏ¶ó°í ÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ´ëÄ¡ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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