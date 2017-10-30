¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÅÂÇö ¼Õ´ãºñ, ÀÚµ¿ SNS¾÷µ¥ÀÌÆ® ¾îÇÃ »ç¿ëÇÏ´Ù µéÅë?..."ÄâÀÌ ¾îÇÃ ¹¹±æ·¡?"

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¾Õ¼ ³²ÅÂÇöÀº 29ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ ÄâÀÌ ¿µ»ó¾îÇÃÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÂïÀº ¼Õ´ãºñ¿ÍÀÇ ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ÇØ´ç ¿µ»óÀº ³²ÅÂÇöÀÌ ÀÚµ¿ ¾÷·ÎµåµÇ´Â ÄâÀÌ ¾îÇÃÀÇ ½Ã½ºÅÛÀ» ¸ð¸£°í ÃÔ¿µ, °ø°³µÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÄâÀÌ ¾îÇÃÀº ÀÎ±â µå¶ó¸¶³ª ¿µÈÀÇ ´ë»ç¸¦ ¸³½ÌÅ© ÇØ¼ µ¿¿µ»óÀ» ¸¸µå´Â ¾îÇÃÀÌ´Ù. ¼³Á¤À» Á¡°ËÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÄâÀÌ¿¡¼ µ¿¿µ»óÀ» ÂïÀÚ¸¶ÀÚ º»ÀÎÀÇ SNS·Î ¹Ù·Î ¾÷·Îµå µÈ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó µÎ »ç¶÷Àº ´ÙÁ¤ÇÑ°Ô ¾ó±¼À» ¹ÐÂøÇØ ²ø¾î ¾È´Â ½ºÅ²½Ê µîÀ» º¸ÀÌ¸ç ¿¾Ö¼³À» ÁõÆø½ÃÄ×´Ù.
ÇØ´ç ¿µ»óÀº ÇöÀç »èÁ¦µÈ »óÅÂÁö¸¸, ³²ÅÂÇöÀÌ ¿µ»óÀ» »èÁ¦ÇÏÀÚ ¿ÀÈ÷·Á ´õ Å« ÀÇÈ¤À» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ³²ÅÂÇöÀº Áö³ 6¿ù±îÁö ¼Õ´ãºñ¿Í ÀýÄ£À¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¹è¿ì Á¤·Á¿ø°ú ¼¼ Â÷·Ê ¿¾Ö¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁø ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã Á¤·Á¿øÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ¿µÈ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ¸ñ°Ý, SNS¿¡´Â °°Àº ÃëÇâÀÇ ¿µÈ µîÀÌ °ÔÀçµÇ¸ç ·´½ºÅ¸±×·¥ ÀÇÈ¤À» »ç±âµµ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ µÎ »ç¶÷Àº ¿¾Ö¼³À» ºÎÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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