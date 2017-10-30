¡®MLB' ±¸¸®¿¤, ´Ù¸£ºø½´ º¸¸ç ´«Âõ±â ¡®µ¿¾çÀÎ ºñÇÏ ³í¶õ¡¯...¡°³»³â 5°æ±â ÃâÀåÁ¤Áö Â¡°è¡±

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ÀÌ·¯ÇÑ ³í¶õÀº Áö³ 28ÀÏ ÆîÃÄÁø ¿ùµå½Ã¸®Áî 3Â÷Àü LA´ÙÀú½º¿Í ÈÞ½ºÅÏ ¾Ö½ºÆ®·Î½ºÀÇ °æ±â Áß ¹ß»ýÇß´Ù.
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ÇÑÆí, ±¸¸®¿¤ÀÇ ÀÎÁ¾Â÷º° Á¦½ºÃÄ°¡ ³í¶õÀÌ µÇÀÚ 29ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¸ÞÀÌÀú¸®±× »ç¹«±¹Àº ±¸¸®¿¤¿¡ ´ëÇØ ´ÙÀ½ÇØÀÎ 2018½ÃÁð¿¡¼ 5°æ±â ÃâÀå Á¤Áö Á¦Àç Â¡°è Á¶Ä¡¸¦ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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