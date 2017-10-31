¡°ºÎµð RIP¡± À¯¾ÆÀÎ, ±èÁÖÇõ ¾Öµµ±Û ¡®³í¶õ¡¯ ...¡°Çã¼¼¡± VS ¡°Ç¥Çö ÀÚÀ¯¡± °©·ÐÀ»¹Ú

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ÀÌ¿Í ÇÔ²² º¥ÀÚ¹Î Å¬·¹¸àÅ¸ÀÎÀÇ ‘ÄÜµ¹·±½º(Condolence·¾Öµµ)’¶ó´Â °îÀ» Àç»ýÇÏ°í ÀÖ´Â Ä¸Ã³È¸éÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÌ±ÛÀ» º» ÀÏºÎ ÆÒµéÀº ±×ÀÇ ±ÛÀÌ ¼ºÀÇ°¡ ¾ø°í Çã¼¼ÀûÀÌ´Ù¸ç ÁöÀûÇß´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “ÇÑ ÀÛÇ° Çß´ø »ç¶÷ÀÌ Àú·¸°Ô µÆ´Âµ¥ sns¿¡ ±»ÀÌ Çã¼¼±Û¿¡ »çÁø±îÁö ¿Ã¸®°í Ä¸Ã³ÇÏ°í” “°Ñ¸Ú Çã¼¼” “À¯¾ÆÀÎ ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ‘ºÎµð RIP’? °Ý½Ä°ú Çü½ÄÀÌ Áß¿äÇÑ ¼ø°£Àº ±×¿¡ ¸Â´Â ÅÂµµ°¡ ±×»ç¶÷ÀÇ °ÝÀ» º¸¿©ÁÖ´Âµ¥...Á¤¸» Çã¼¼´Ù” “ÁøÂ¥ »ç¶÷ÀÌ Á×¾ú´Âµ¥ Á» sns °üÁ¾Áþ ±×¸¸ÇÏ¸é ¾ÈµÇ³Ä” “Ã¢ÇÇÇÏ°í ºÎ²ô·¯¿î°Ç ¿Ö ¿ì¸®¸òÀ¸·Î ¸¸µå´Ï” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
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ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ç¥ÇöÀÇ ÀÚÀ¯´Ù” “»ç¶÷µé ¾ðÁ¦ºÎÅÍµé ÀÌ·¸°Ô ºÐ³ëÇß³ª¿ä ±×³É Áö³ª°¥°Íµµ Á×ÀÏµíÀÌ ´Þ·Áµå³×” “¾Öµµ Ç¥Çö °¡Áö°í ¿Ö ¾ÇÇÃÀÌÁö” “¹¹°¡ ¹®Á¦¾ß? ÇÁ·Î ºÒÆí·¯µéÀÌ ¸¹Àº µíÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
À¯¾ÆÀÎÀº ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ºñ³ÀÌ ÀÌ¾îÁöÀÚ °ð ÀçÂ÷ °Ô½Ã¹°À» ¿Ã·È´Ù.
Ä¸Ã³ »çÁøÀ» µÎ Àå ¿Ã·È´Âµ¥, Ã¹ ¹øÂ° »çÁøÀº “¼Ò¼È ³×Æ®¿öÅ©: Èð¾îÁø ¸ðµç ¿ì¸®¸¦ ¿¬°áÇÏ°í ÇÏ³ªÀÏ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù. Á¦´ë·Î »ç¿ëÇÏÀÚ”¸ç “¹Ì¿ò ´ë½Å »ç¶ûÀ¸·Î ÀÇ½É´ë½Å ¹ÏÀ½À¸·Î °ÅÁþ´ë½Å Áø½Ç·Î. ¼·Î¸¦ ´À³¢ÀÚ. ¼·Î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ¼·Î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ¼·Î¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¼·Î¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ¸ç ¿ì¸® ¸ðµÎ°¡ ¼·Î¸¦ »ç¶ûÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï”ÀÌ¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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