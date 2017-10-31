°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.31 È­ 10:27
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡°ºÎµð RIP¡± À¯¾ÆÀÎ, ±èÁÖÇõ ¾Öµµ±Û ¡®³í¶õ¡¯ ...¡°Çã¼¼¡± VS ¡°Ç¥Çö ÀÚÀ¯¡± °©·ÐÀ»¹Ú
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.10.31  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ 30ÀÏ ±³Åë»ç°í·Î »ç¸ÁÇÑ ¹è¿ì ±èÁÖÇõÀ» ¾ÖµµÇÏ´Â ±ÛÀ» SNS¿¡ ¿Ã·È´Ù ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù. À¯¾ÆÀÎÀÇ ±ÛÀ» µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀº °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. À¯¾ÆÀÎ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ 30ÀÏ ±³Åë»ç°í·Î »ç¸ÁÇÑ ¹è¿ì ±èÁÖÇõÀ» ¾ÖµµÇÏ´Â ±ÛÀ» SNS¿¡ ¿Ã·È´Ù ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù. À¯¾ÆÀÎÀÇ ±ÛÀ» µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀº °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

À¯¾ÆÀÎÀº ÀÌ³¯ ±èÁÖÇõÀÇ »ç¸Á ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø µÚ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “¾Öµµ´Â ¿ì¸®ÀÇ ¸ò;ºÎµð RIP(Rest In Peace·¸íº¹À» º÷´Ï´Ù)-”¶ó¸ç ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² º¥ÀÚ¹Î Å¬·¹¸àÅ¸ÀÎÀÇ ‘ÄÜµ¹·±½º(Condolence·¾Öµµ)’¶ó´Â °îÀ» Àç»ýÇÏ°í ÀÖ´Â Ä¸Ã³È­¸éÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

¹®Á¦´Â ÀÌ±ÛÀ» º» ÀÏºÎ ÆÒµéÀº ±×ÀÇ ±ÛÀÌ ¼ºÀÇ°¡ ¾ø°í Çã¼¼ÀûÀÌ´Ù¸ç ÁöÀûÇß´Ù.

³×Æ¼ÁðµéÀº “ÇÑ ÀÛÇ° Çß´ø »ç¶÷ÀÌ Àú·¸°Ô µÆ´Âµ¥ sns¿¡ ±»ÀÌ Çã¼¼±Û¿¡ »çÁø±îÁö ¿Ã¸®°í Ä¸Ã³ÇÏ°í” “°Ñ¸Ú Çã¼¼” “À¯¾ÆÀÎ ÁÁ¾ÆÇÏÁö¸¸ ‘ºÎµð RIP’? °Ý½Ä°ú Çü½ÄÀÌ Áß¿äÇÑ ¼ø°£Àº ±×¿¡ ¸Â´Â ÅÂµµ°¡ ±×»ç¶÷ÀÇ °ÝÀ» º¸¿©ÁÖ´Âµ¥...Á¤¸» Çã¼¼´Ù” “ÁøÂ¥ »ç¶÷ÀÌ Á×¾ú´Âµ¥ Á» sns °üÁ¾Áþ ±×¸¸ÇÏ¸é ¾ÈµÇ³Ä” “Ã¢ÇÇÇÏ°í ºÎ²ô·¯¿î°Ç ¿Ö ¿ì¸®¸òÀ¸·Î ¸¸µå´Ï” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¶Ç ÀÏºÎ ÆÒµéÀº À¯¾ÆÀÎÀÇ ±ÛÀÌ ¹®Á¦µÉ °Í ¾ø´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ç¥ÇöÀÇ ÀÚÀ¯´Ù” “»ç¶÷µé ¾ðÁ¦ºÎÅÍµé ÀÌ·¸°Ô ºÐ³ëÇß³ª¿ä ±×³É Áö³ª°¥°Íµµ Á×ÀÏµíÀÌ ´Þ·Áµå³×” “¾Öµµ Ç¥Çö °¡Áö°í ¿Ö ¾ÇÇÃÀÌÁö” “¹¹°¡ ¹®Á¦¾ß? ÇÁ·Î ºÒÆí·¯µéÀÌ ¸¹Àº µíÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

À¯¾ÆÀÎÀº ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ºñ³­ÀÌ ÀÌ¾îÁöÀÚ °ð ÀçÂ÷ °Ô½Ã¹°À» ¿Ã·È´Ù.

Ä¸Ã³ »çÁøÀ» µÎ Àå ¿Ã·È´Âµ¥, Ã¹ ¹øÂ° »çÁøÀº “¼Ò¼È ³×Æ®¿öÅ©: Èð¾îÁø ¸ðµç ¿ì¸®¸¦ ¿¬°áÇÏ°í ÇÏ³ªÀÏ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù. Á¦´ë·Î »ç¿ëÇÏÀÚ”¸ç “¹Ì¿ò ´ë½Å »ç¶ûÀ¸·Î ÀÇ½É´ë½Å ¹ÏÀ½À¸·Î °ÅÁþ´ë½Å Áø½Ç·Î. ¼­·Î¸¦ ´À³¢ÀÚ. ¼­·Î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ¼­·Î¸¦ ÀÌÇØÇÏ°í ¼­·Î¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ¼­·Î¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÌ¸ç ¿ì¸® ¸ðµÎ°¡ ¼­·Î¸¦ »ç¶ûÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï”ÀÌ¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡±
  • ·ùÇöÁø¢¾¹èÁöÇö, µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°Çàº¹ÇÔ¿¡ Àý·Î Áö¾îÁö´Â ¹Ì¼Ò"
  • ±èÁÖÇõ, ¿¬ÀÎ ÀÌÀ¯¿µ°ú ¡°¿ÃÇØ °áÈ¥¡± ¹àÇû´Âµ¥¡¦³¯¾Æµç ºñº¸
  • ¡®¸°Á¦ÀÌ·ÎÇÑ°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ ÇÏÁ¦¿ë, ¼¼»ó¿¡ ÀÌ·±ÀÏÀÌ Ãâ¿¬ ¸ð½Àº¸´Ï...¡°ÆÈ¶Ò 53cm, 45ÀÎ½Â ´ëÇü¹ö½º ²ø¾î¡±
  • ¿£È­ È¯À², 980¿ø´ë·Î ´õ ³»·Á¾ÉÀ»±î?¡¦¡°¾ðÁ¦ È¯ÀüÇÏÁö¡± Ä¡¿­ÇÑ ´«Ä¡½Î¿ò
    • [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡± [¼Óº¸] ÀÌ¿µÇÐ °èºÎ, »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÅ¡¦°æÂû ¡°ÀÚ»ì·Î ÃßÁ¤¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ±èÁÖÇõ, ¿¬ÀÎ ÀÌÀ¯¿µ°ú ¡°¿ÃÇØ °áÈ¥¡± ¹àÇû´Âµ¥¡¦³¯¾Æµç ºñº¸
    2
    ¡°¼ºÁö ¼ø·Ê¿Ô½À´Ï´Ù¡± ³²ÅÂÇö-¼Õ´ãºñ ¼ºÁö¼ø·Ê±Û º¸´Ï¡¦¡°µÑÀÌ »ç±Ñ?¡±
    3
    [¼Óº¸] ¹è¿ì ±èÁÖÇõ, ±³Åë»ç°í·Î »ç¸Á¡¦°æÂû "±èÁÖÇõ »ç¸Á"
    4
    ±èÁ¤³â, ÇÁ·ÎÀÇ ºÎ¸§ ¹Þ´Ù¡¦ÇöÁÖ¿± °¨µ¶ÀÌ ÇÔ²² È¸ÀÚµÇ´Â ÀÌÀ¯´Â?
    5
    ±èÁÖÇõ »ç¸Á, ¹Ð·Áµå´Â ¾ÖµµÀÇ ¹°°á¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¿Àº¸ÀÌ±æ ºô¾ú´Âµ¥¡±
    6
    ±èÁÖÇõ ºó¼Ò¸¶·Ã ½Ã°£ °É¸®´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÇöÀç °Ç±¹´ëº´¿ø ¾ÈÄ¡¡±
    7
    ¡®±ºÁ¦´ë¡¯ ÀÌ½Â±â, Àü¿ª¼Ò°¨ ¡°¾ÆÁ÷ ¿ÀÀü 7½Ã30ºÐÀÌ¸é ¹ú¶± ÀÏ¾î³¯ °Í °°´Ù¡±
    8
    ¡®31ÀÏ ±ºÁ¦´ë¡¯ ÀÌ½Â±â, ±º»ýÈ° ¹Ì´ã ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¾î±ú ºÎ»ó, Áø·á ´ë½Å ÈÄÀÓ°ú 10½Ã°£ ÈÆ·Ã?¡±
    9
    ¿Ü´ëºÎ°í ÇÏ³ª°í ´ë¿ø¿Ü°í ¼­¿ï±¹Á¦°í ¸éÁ¢ ½ÃÇè ÀÚ¼Ò¼­ ´ëºñ ¹× ¡®À©ÅÍ½ºÄð¡¯ ÇÐ¿ø °­ÁÂ, ÃÖ´Ù ÇÕ°Ý-´ëÄ¡µ¿ ½ºÄ«ÀÌÀÔ½Ã±³À°
    10
    ¡®»ç¸Á¡¯ À°°¢¼ö µµ¹ÎÈ£, Åõº´ Áß 30kg »ì ºüÁ®...¡°°Ç°­¹Ì ³ÑÄ¡´ø 20³â Àü°ú ºñ±³¡±
    ÇÑÆøÀÇ ¼ö¹¬È­ °°ÀÌ, ¿ì¾ÆÇÏ°í °­·ÄÇÑ Ãã
    ¼­¿ª¹®È­ ¿µÇâ ¹ÞÀº ½Å¶óÀ¯¹° Ã¹ ÀÌ¶õ ³ªµéÀÌ
    ¿ï»ê¡¤Á¦ÁÖ µÎ µµ½Ã ÆÇÈ­ÀÛÇ°µé ÇÑÀÚ¸®¿¡, ¿ï»ê-Á¦ÁÖ ÆÇÈ­ÇùÈ¸ ...
    ±×¸²À¸·Î º¸´Â ±î¸¶±Í °¡Á·ÀÇ ¿ï»ê»ýÈ°
    °æÁÖ¹Ú¹°°ü, ¾î¸°ÀÌ º¹È­¼ú °ø¿¬ ¸¶·Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr