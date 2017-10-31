S-OIL ÁÖÀ¯¼Ò¡¤ÃæÀü¼Ò ÀÌ¿ë°í°´ ´ë»ó, 11¿ù ÇÑ´Þµ¿¾È ÇªÁüÇÑ °æÇ°Çà»ç ÁøÇà

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.10.31 È­ 22:55
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½ÂÀÎ 2017.10.31  22:27:16
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¶ÇÇÑ S-OIL º¸³Ê½ºÄ«µå È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÀÀ¸ðÇÑ °í°´ ´ë»óÀ¸·Î ÃßÃ·À» ÅëÇØ ±¸µµÀÏ/±¸¹Ì¼Ò Ä³¸¯ÅÍ ¸ñº£°³(2000¸í)¿Í ÇÇ±Ô¾î ¼¼Æ®(1¸¸¸í)¸¦ ÁõÁ¤ÇÏ´Â ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàÇÑ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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