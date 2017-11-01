¡®Íº±èÁÖÇõ Á¶¹®¡¯ µ¥ÇÁÄÜ, ºó¼Òµé¾î°¡¸ç ¿À¿­...¡°¾ó¸¶³ª ¾ïÀåÀÌ ¹«³ÊÁ³À»±î¡±

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Áö³´Þ 31ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Ç³³³µ¿ ¾Æ»êº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡´Â ±èÁÖÇõÀÇ ºó¼Ò°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ºó¼Ò¿¡´Â ±èÁÖÇõ°ú ‘1¹Ú2ÀÏ’À» ÇÔ²²ÇÑ µ¥ÇÁÄÜ, Â÷ÅÂÇö, À±½ÃÀ±, ±èÁ¾¹Î, ±èÁØÈ£À» ºñ·ÔÇÑ µ¿·á¹è¿ì ÃÖ¹Î½Ä, ¼ÕÇöÁÖ, À¯ÁØ»ó, ·ùÁØ¿ µîÀÌ ±×ÀÇ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ¹è¿õÇÏ±â À§ÇØ Ã£¾Ò´Ù.
ºó¼Ò´Â Á¶¹®°´À» Á¦¿ÜÇÑ ÃëÀçÁøÀÌ³ª ÀÏ¹ÝÀÎÀÇ ÃâÀÔÀÌ Ã¶ÀúÈ÷ Á¦ÇÑ, µ¿·á ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ºó¼Ò·Î ÀÔÀåÇÏ´Â ¸ð½À¸¸ °ø°³µÆ´Ù.
±èÁÖÇõÀÇ ¼±ÈÄ¹è µ¿·áµéÀº ºñÅëÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ºó¼Ò¿¡ µé¾î°¬´Ù. Æ¯È÷ µ¥ÇÁÄÜÀº ±«·Î¿î Ç¥Á¤À¸·Î ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î ¾ó±¼À» °¨½ÑÃ¤ ´«¹°À» º¸¿© º¸´Â ÀÌµéÀÇ ¸¶À½À» ¹«°Ì°Ô Çß´Ù.
µ¥ÇÁÄÜÀº KBS2 ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘1¹Ú2ÀÏ’¿¡¼ ±èÁÖÇõ°ú ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃá ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ±èÁÖÇõÀº ‘1¹Ú2ÀÏ’¿¡¼ ‘±¸ÅÊÀÌÇü’, µ¥ÇÁÄÜÀº 'ÈüÇÕºñµÑ±â'¶ó´Â º°¸íÀ¸·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó µ¥ÇÁÄÜÀÇ ¸ð½ÀÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾ó¸¶³ª ¾ïÀåÀÌ ¹«³ÊÁ³À»±î” “µ¥ÇÁÄÜ¾¾ ¿ì´Â ¸ð½Àº¸´Ï ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÇÅ´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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