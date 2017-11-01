¡®Ã³À½ÇÐ±³·Î¡¯ ½Ö»ý¾Æ ÇÑ ¸í¸¸ ¼±¹ßµÉ ¼ö ÀÖ´Ù?...¡°À¯ÀÇ»çÇ× ¾Ë¾ÆµÎÀÚ¡±

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‘Ã³À½ÇÐ±³·Î’´Â À¯Ä¡¿ø ÀÔÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â º¸È£ÀÚ°¡ ½Ã°£°ú Àå¼ÒÀÇ Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î À¯Ä¡¿ø¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ °Ë»öÇØ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. À¯Ä¡¿ø ¿ø¼ Á¢¼ö¿Í ÃßÃ·, µî·Ï µîÀ» ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ½±°í Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
À¯Ä¡¿øÀº °øÁ¤ÇÏ°Ô ¼±¹ßµÈ °á°ú¸¦ ¾Ë·ÁÁà ÇÐºÎ¸ð¿ÍÀÇ ºÒÆíÀ» ÇØ¼Ò, ±³¿øÀÇ ¾÷¹«¸¦ ´ú¾îÁÙ ¼ö ÀÖ°í ÇÐºÎ¸ðµéÀº À¯Ä¡¿øÀ» Á÷Á¢ µ¹¾Æ´Ù´Ï¸é¼ ¿ø¼¸¦ ³»°í ÃßÃ·ÀÏ¿¡ ÇöÀå¿¡¼ ±â´Ù¸®´Â ºÒÆíÀ» ÇØ¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¿ì¼±¸ðÁýÀº 11¿ù 6ÀÏºÎÅÍ 8ÀÏ±îÁö ÀÔÇÐ ¿ø¼ Á¢¼ö¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ÀÏ¹Ý¸ðÁýÀº ¿ì¼±¸ðÁý ÀüÇüÀÌ ³¡³ª°í 11¿ù 22ÀÏºÎÅÍ 27ÀÏ±îÁö ¿ø¼¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ¿ì¼±¸ðÁý ´ë»óÀÚ·Î´Â Æ¯¼ö±³À° ´ë»óÀÚ, ¹ýÁ¤ Àú¼ÒµæÃþ °¡Á¤ ÀÚ³à, ±¹°¡º¸ÈÆ ´ë»óÀÚ°¡ ÀÖ´Ù. ¸ðµç Á¢¼ö°¡ ³¡³ª¸é À¯¾Æ Á¤º¸¸¦ ÀÍ¸í Ã³¸® ÇÑ µÚ ¹«ÀÛÀ§·Î ÃßÃ·ÇØ ¼±¹ßÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ À¯ÀÇ»çÇ×À¸·Î ½Ö»ý¾ÆÀÇ °æ¿ì ÇÑ ¸íÀÌ ¼±¹ßµÇ°í, ÇÑ ¸íÀº ¼±¹ßµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ¾î ´«¿©°Ü ºÁ¾ßÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
½Ö»ý¾Æ´Â Á¢¼ö½Ã ÇÑ ±×·ìÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ¶È°°Àº Á¢¼ö¹øÈ£°¡ ºÎ¿©µÅ ¹¿©¼ ÃßÃ·ÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù. ±×·¯³ª ½Ö»ý¾Æ ³»¿¡¼µµ ‘³»ÀÚ³à°ü¸® ¸Þ´º¿¡¼ Ãß°¡’ÇÑ ¼ø¼´ë·Î ¼øÀ§°¡ ¸Å°ÜÁö°Ô µÈ´Ù. µû¶ó¼ ÇÑ ¸íÀÌ ¼±¹ßµÇ°í ÇÑ ¸íÀÌ ¼±¹ßµÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ìµµ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ±³À°ºÎ´Â ¾Ë·È´Ù.
¶ÇÇÑ ÀçÇÐ»ýÀÌ Å¸ À¯Ä¡¿ø¿¡ µî·ÏÇÏ´Â °æ¿ì, µî·Ï¸¶°¨ÀÏ ÀÌÈÄ ÀçÇÐ»ý ¸í´Ü¿¡¼ »èÁ¦Á¶Ä¡µÅ Áö¿ø½Ã À¯³äÇØ¾ß µÈ´Ù.
ÇÑÆí, Àü±¹ »ç¸³À¯Ä¡¿øÀÇ 41.4%¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â ¼¿ï°ú °æ±â »ç¸³À¯Ä¡¿øÀÇ ÀÌ¹ø ‘Ã³À½ÇÐ±³·Î’ Âü¿©À²Àº 4.29%·Î ÀúÁ¶ÇÑ ¼ºÀûÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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