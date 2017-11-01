Â÷ÀºÅÃ, ¡°³­ ÀÌ¹Ì »çÇü ¼±°í¡± ¼±Ã³È£¼Ò¡¦ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼­ ÀÚ±â ÀÎ»ý»ç À¼¾î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.1 ¼ö 18:06
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½ÂÀÎ 2017.11.01  
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¡ã ÃÖ¼ø½Ç(61)ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀ» µî¿¡ ¾÷°í ¡®¹®È­°è È²ÅÂÀÚ¡¯·Î ±º¸²ÇÏ´ø Â÷ÀºÅÃ(48)ÀÌ 6°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ýÁ¤¿¡ ¼¹´Ù. ÀÌ³¯ Â÷ÀºÅÃÀº ¹ýÁ¤¿¡¼­ ´«¹°À» º¸ÀÌ¸ç ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÃÖ¼ø½Ç(61)ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀ» µî¿¡ ¾÷°í ‘¹®È­°è È²ÅÂÀÚ’·Î ±º¸²ÇÏ´ø Â÷ÀºÅÃ(48)ÀÌ 6°³¿ù ¸¸¿¡ ¹ýÁ¤¿¡ ¼¹´Ù. ÀÌ³¯ Â÷ÀºÅÃÀº ¹ýÁ¤¿¡¼­ ´«¹°À» º¸ÀÌ¸ç ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇß´Ù.

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Â÷¾¾´Â ÃÖ¼ø½Ç°ú ÇÔ²² ±¤°í¾÷Ã¼ Æ÷·¹Ä« °­Å»À» ½ÃµµÇÏ°í, KT¸¦ »ó´ë·Î ÀÚ½ÅÀÇ È¸»ç¿¡ ¼ö½Ê¾ï¿øÀÇ ±¤°í¸¦ ¹ßÁÖÇÏ°Ô ÇÏ´Â µîÀÇ Áö³­ÇØ 11¿ù 1Â÷ ±â¼ÒµÆ´Ù. ÀÌ »ç°ÇÀº ½É¸®°¡ ¸¶¹«¸®µÅ Áö³­ 4¿ù ÃÊ °á½É°øÆÇÀÌ ¿­·È°í, ´ç½Ã °ËÂûÀº Â÷¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 5³âÇüÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.

ÀÌÈÄ Â÷¾¾´Â ±¤°íÁ¦ÀÛ¾÷Ã¼ ¾ÆÇÁ¸®Ä«ÇÈÃÄ½º ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ÀÖÀ¸¸é¼­ Á÷¿øµé¿¡°Ô ÇãÀ§ ±Þ¿©¸¦ Áö±ÞÇÏ°í µ¹·Á¹Þ´Â ¼ö¹ýÀ¸·Î 4¾ï 5Ãµ¿©¸¸¿øÀÇ È¸»ç ÀÚ±ÝÀ» ¼¼Å¹ÇÑ ÇøÀÇ(¹üÁË¼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ý À§¹Ý)·Î Áö³­ 5¿ù Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ Â÷¾¾´Â ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼­ “Áö³­ ½Ã°£Àº Á¤¸» Á¦°Ô 10³â °°Àº 1³âÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾î Â÷¾¾´Â “³Ë³ËÄ¡ ¸øÇÑ È¯°æ¿¡¼­ ´ëÇÐ¿¡ µé¾î°¡ °ø»çÀå µî¿¡¼­ ÀÏÇÏ¸ç ½º½º·Î ÇÐºñ¸¦ ¹ú¾ú´Ù. ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ µÚ Àü°øÀ» ÂÑ¾Æ ¿µ»ó»ê¾÷ ÇöÀå¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú°í, ³ë·Â ³¡¿¡ °¨µ¶À¸·Î µ¥ºßÇØ Ãµ¿©ÆíÀÌ ³Ñ´Â ±¤°í¿Í 200¿©ÆíÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À µîÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ»ýÀ» À¼¾ú´Ù.

Â÷ ¾¾´Â ÃÖ¼ø½Çµµ Âª°Ô ¾ð±ÞÇß´Ù.

±×´Â “È¸»ç Á÷¿øÀÇ ¼Ò°³·Î ÃÖ¼ø½Ç¾¾¸¦ ¸¸³ª°Ô µÆ°í, ¹®È­ÄÁÅÙÃ÷ »ç¾÷À» ÇÑ °Ô °è±â°¡ µÅ ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù”¸ç “»çÈ¸ÀûÀ¸·Î Å« ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² µ¥ ´ëÇØ Áö³­ 1³â µ¿¾È ¸ÅÀÏ ¹«¸­²Ý°í ¹Ý¼ºÇÏ°í ÂüÈ¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ Â÷¾¾´Â “ÇÑ »ç¶÷ÀÇ ¹®È­¿¹¼úÀÎÀ¸·Î¼­´Â ÀÌ¹Ì »çÈ¸¿¡¼­ »çÇüÀ» ¼±°í ¹ÞÀº °Í°ú °°´Ù”°í ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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