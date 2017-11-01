Â÷ÀºÅÃ, ¡°³­ ÀÌ¹Ì »çÇü ¼±°í¡± ¼±Ã³È£¼Ò¡¦ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼­ ÀÚ±â ÀÎ»ý»ç À¼¾î

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ÀÌÈÄ Â÷¾¾´Â ±¤°íÁ¦ÀÛ¾÷Ã¼ ¾ÆÇÁ¸®Ä«ÇÈÃÄ½º ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ÀÖÀ¸¸é¼ Á÷¿øµé¿¡°Ô ÇãÀ§ ±Þ¿©¸¦ Áö±ÞÇÏ°í µ¹·Á¹Þ´Â ¼ö¹ýÀ¸·Î 4¾ï 5Ãµ¿©¸¸¿øÀÇ È¸»ç ÀÚ±ÝÀ» ¼¼Å¹ÇÑ ÇøÀÇ(¹üÁË¼öÀÍÀº´Ð±ÔÁ¦¹ý À§¹Ý)·Î Áö³ 5¿ù Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Â÷¾¾´Â ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼ “Áö³ ½Ã°£Àº Á¤¸» Á¦°Ô 10³â °°Àº 1³âÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î Â÷¾¾´Â “³Ë³ËÄ¡ ¸øÇÑ È¯°æ¿¡¼ ´ëÇÐ¿¡ µé¾î°¡ °ø»çÀå µî¿¡¼ ÀÏÇÏ¸ç ½º½º·Î ÇÐºñ¸¦ ¹ú¾ú´Ù. ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ µÚ Àü°øÀ» ÂÑ¾Æ ¿µ»ó»ê¾÷ ÇöÀå¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú°í, ³ë·Â ³¡¿¡ °¨µ¶À¸·Î µ¥ºßÇØ Ãµ¿©ÆíÀÌ ³Ñ´Â ±¤°í¿Í 200¿©ÆíÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À µîÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ»ýÀ» À¼¾ú´Ù.
Â÷ ¾¾´Â ÃÖ¼ø½Çµµ Âª°Ô ¾ð±ÞÇß´Ù.
±×´Â “È¸»ç Á÷¿øÀÇ ¼Ò°³·Î ÃÖ¼ø½Ç¾¾¸¦ ¸¸³ª°Ô µÆ°í, ¹®ÈÄÁÅÙÃ÷ »ç¾÷À» ÇÑ °Ô °è±â°¡ µÅ ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù”¸ç “»çÈ¸ÀûÀ¸·Î Å« ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² µ¥ ´ëÇØ Áö³ 1³â µ¿¾È ¸ÅÀÏ ¹«¸²Ý°í ¹Ý¼ºÇÏ°í ÂüÈ¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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